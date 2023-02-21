Crespo müjdesi! imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Portekiz kulübü Estoril Praia'dan renklerine bağladığı Miguel Crespo, kısa sürede taraftarların kalbinde taht kurdu.26 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli yöneticiler de görüşmelere başladığı Crespo ile son aşamaya geldi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027'ye kadar uzatılması için son detaylar konuşulurken,Şu an 500 bin Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.