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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Crespo müjdesi! imzayı atıyor

Crespo müjdesi! imzayı atıyor

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için son detayları görüşüyor. Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Portekiz kulübü Estoril Praia'dan renklerine bağladığı Miguel Crespo, kısa sürede taraftarların kalbinde taht kurdu. Orta sahada gösterdiği dinamik performans ve hırslı oyunuyla futbolseverleri kendine hayran bırakan 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertli yöneticiler de görüşmelere başladığı Crespo ile son aşamaya geldi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027'ye kadar uzatılması için son detaylar konuşulurken, Crespo'nun yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Şu an 500 bin Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Crespo müjdesi! imzayı atıyor
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