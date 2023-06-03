De Vrij için pazarlık zamanı

Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşarken, bu sorunu yeni sezonda bitirmek için hamle yaptı. Özellikle derbilerde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yenmesi kulüp içerisinde tartışmalara yol açmıştı.Bu nedenle gelecek dönemde savunmadaki derinliği ve yetenekli oyuncu sayısını artırmayı isteyen yönetim,İnter ile sözleşmesi biten oyuncu için menajeri Pastorello, 3 büyük takım ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. Hollandalı stoperi çok isteyen sarı-lacivertliler ise vakit kaybetmeden Pastorello ile temas kurdu.Yönetimin şartları değerlendirdikten sonra menajere dönüş yapacağı öğrenildi.2018'de Lazio'dan İnter'e bedelsiz olarak transfer olan Stefan de Vrij, 5 Şubat 1992 doğumlu. Bu sezon toplamda 37 maçta tam 2 bin 396 dakika forma şansı bulan 189 cm'lik 31 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.