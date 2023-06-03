De Vrij için pazarlık zamanı

İnter ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki stoper, 3 milyon Euro imza parasının yanı sıra 3 yıllık da sözleşme talep etti. Şartları değerlendirecek olan yönetim, hamlesini yapacak
Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşarken, bu sorunu yeni sezonda bitirmek için hamle yaptı. Özellikle derbilerde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yenmesi kulüp içerisinde tartışmalara yol açmıştı. Defansın göbeğinde SerdarAziz-Samet Akaydın ikilisiniyetersizbulan sarılacivertliler,Gustavo Henrique ile de yollarıayırmanın planları içinde. Bu nedenle gelecek dönemde savunmadaki derinliği ve yetenekli oyuncu sayısını artırmayı isteyen yönetim, ŞampiyonlarLigi tecrübesi olan Stefan deVrij'i listeye dahil etti.
SEÇENEKLERDE EZELI RAKİPLER DE VAR
İnter ile sözleşmesi biten oyuncu için menajeri Pastorello, 3 büyük takım ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. Hollandalı stoperi çok isteyen sarı-lacivertliler ise vakit kaybetmeden Pastorello ile temas kurdu. Bonservisi elindeolan 31 yaşındaki oyuncunun,3 milyon Euro civarında imzaparası beklentisi içinde olduğukonuşulurken, en az 3 yıllık dasözleşme talebinde bulunduğukaydedildi. Yönetimin şartları değerlendirdikten sonra menajere dönüş yapacağı öğrenildi.
STEFAN DE VRİJ KİMDİR?
2018'de Lazio'dan İnter'e bedelsiz olarak transfer olan Stefan de Vrij, 5 Şubat 1992 doğumlu. Bu sezon toplamda 37 maçta tam 2 bin 396 dakika forma şansı bulan 189 cm'lik 31 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.