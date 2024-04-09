Deplasman cezasının 1 müsabakası ertelendi

F.Bahçe'ye UEFA'dan iyi haber geldi. Belçika'da oynanan Union Saint- Gilloise maçında yanan meşaleler ve sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertliler, 3 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası almıştı. Dün ise UEFA, verilen cezanın 1 maçını erteledi. UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin EURO para cezası onandı. Yani Kanarya, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde de dış sahada seyircisiz oynayacak. Finale kalırsa da taraftarına kavuşacak.Fenerbahçe Kulübü, dünya basınına yönelik olarak resmi sitesinden İngilizce bir açıklama yayınladı. Madde madde Süper Kupa maçına çıkmama gerekçelerinin anlatıldığı açıklamanın sonunda,ifadesi kullanıldı.Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekilmişti.'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki oyncu,sosyal medya hesabından paylaştı.