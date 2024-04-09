Deplasman cezasının 1 müsabakası ertelendi

F.Bahçe'ye UEFA'dan iyi haber geldi. Belçika'da oynanan Union Saint- Gilloise maçında yanan meşaleler ve sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertliler, 3 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası almıştı. Dün ise UEFA, verilen cezanın 1 maçını erteledi. UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin EURO para cezası onandı. Yani Kanarya, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde de dış sahada seyircisiz oynayacak. Finale kalırsa da taraftarına kavuşacak.
F.BAHÇE'DEN İNGİLİZCE MESAJ!
Fenerbahçe Kulübü, dünya basınına yönelik olarak resmi sitesinden İngilizce bir açıklama yayınladı. Madde madde Süper Kupa maçına çıkmama gerekçelerinin anlatıldığı açıklamanın sonunda, "30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz"
ifadesi kullanıldı.
GENÇ OYUNCUDAN İCARDİ'Lİ PAYLAŞIM!
Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekilmişti. Sarılacivertlilerde ilk 11'de yer alan Efekan Karayazı
'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki oyncu, Mauro İcardi ile olan bir karesini
sosyal medya hesabından paylaştı.