Dortmund 22 milyon ile masada

Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp B. Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu. Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı Real Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle