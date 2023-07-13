Dzeko’nun işi zor!

"Rekabet edeceği isimlerin çokluğu ya da büyüklüğü Umut'u yıldırmaz. Şans bulduğu zaman değerlendirir. Kendini hep geliştirir." "Her idmanın ardından ekstra çalışmaları vardır. Aksatmadan yapar. Fenerbahçe'ye kesinlikle çok büyük fayda sağlayacaktır."
Fenerbahçe, forvet hattını geçensezon Ümraniyespor'da18gol atan UmutNayir ile güçlendirdi… 2+1 yıllıksözleşme yapılan 30 yaşındaki futbolcu, aralarında İnter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Dzeko'nun da yer aldığı; Batshuayi, Serdar Dursun, King ve Pedro gibi isimlerle forma mücadelesi verecek. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünü, Gire sunspor'da teknik direktörlüğünü yapan Hakan Keleş'e sorduk. İşte 51 yaşındakiKeleş'in gözündenUmut Nayir:
A TAKIM'A BENİMLE ÇIKTI
"İlk olarak ben yardımcı antrenörken Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Profesyonel kariyerindeA Takım'a benimzamanımda çıkmıştı. O dönemde üniversiteye gidiyordu. İki sezonönce de Giresunspor'a,Hajduk Split'te oynadıktansonra gelmişti. Bildiğim bir oyuncu olduğu için gelişine onay verdim. Çok istekli, arzuluve çalışkandı.Bizde debayağı etkilioldu. Ayrılığı yönetimselbir karardı. Sonrasında Ümraniye'ye gitti ve orada A Milli Takım'a kadar yükseldi. Kolay değil Ay-Yıldızlı formayı giymek. Çalışmaktan gururduyduğum, yeteneklibir oyuncu. Kariyerinde Beşiktaş gibi büyük bir takım da var. Zamanındabulduğuşansı iyi değerlendiremediama soniki senede kendinigösterdiğinidüşüyorum."
FIRSATLARI KAÇIRMAZ
"F.Bahçe'de oynayacakkapasiteye sahipkendisi. Çıkışını buradada sürdürür. Aynıbölgede forma mücadelesivereceği çok isimolması ya da Dzeko gibidünyaca ünlü bir isminbulunması onu çoketkilemez. Umut'u bende zaman zaman yedekbırakmıştım ancakdaha sonrasında verdiğimizşansları çok iyideğerlendirdi. Formabulamadığı zamanlardabile kendini geliştirmeyiseven bir profili var.Hem yerli statüsü (8yabancı+3 yerli) hemde Umut'un çalışkanlığıve bulduğu fırsatlarıiyi değerlendirmesinihesaba kattığımdarakiplerinin işi zor.F.Bahçe'ye kesinliklefayda sağlar. Ayrıca heridmanın ardından kendiekstra çalışmasını daaksatmadan yapar."