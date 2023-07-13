Dzeko’nun işi zor!

Fenerbahçe, forvet hattınıile güçlendirdi…30 yaşındaki futbolcu, aralarında İnter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Dzeko'nun da yer aldığı; Batshuayi, Serdar Dursun, King ve Pedro gibi isimlerle forma mücadelesi verecek. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünü, Gire sunspor'da teknik direktörlüğünü yapan Hakan Keleş'e sorduk."İlk olarak ben yardımcı antrenörken Ankaragücü'nde birlikte çalıştık.O dönemde üniversiteye gidiyordu.Bildiğim bir oyuncu olduğu için gelişine onay verdim.Sonrasında Ümraniye'ye gitti ve orada A Milli Takım'a kadar yükseldi. Kolay değil Ay-Yıldızlı formayı giymek.Kariyerinde Beşiktaş gibi büyük bir takım da var.Aynıbölgede forma mücadelesivereceği çok isimolması ya da Dzeko gibidünyaca ünlü bir isminbulunması onu çoketkilemez.Formabulamadığı zamanlardabile kendini geliştirmeyiseven bir profili var.F.Bahçe'ye kesinliklefayda sağlar. Ayrıca heridmanın ardından kendiekstra çalışmasını daaksatmadan yapar."