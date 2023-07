Efsanelerin yerini almaya gitti!

Avrupa'nın transferde en büyük rekabetlerinden biri, milli futbolcu Arda Güler için yaşanırken, El Clasico'da Real Madrid mutlu sona ulaştı. Barcelona'ya gitmek üzereyken son andarotayı değiştiren Arda'nın tercihindeki en önemli faktörlerden biri, gelecek sezon futbolu bırakmayı planlayan Hırvatlar'ın efsanesi Luka Modric (yaş 37) ve Alman yıldız Toni Kroos'tan (yaş 33) bayrağı devralma arzusu oldu.18 yaşındaki Arda Güler,istedi. Ardından gelecek sezon Real Madrid'de önemli yere sahip olup, kulübün iki efsanesi gibi uzun yıllar İspanyol devinin formasını terletmeyi hedefliyor. Tercihini Real'den yana kullanan futbolcunun bu seçimi, Barça'da ise tartışma yarattı. Sportif Direktör Deco'nun İstanbul'a gelip Arda ile görüşmesine rağmen oyuncunun son anda ezeli rakiplerine kaptırılması, Barça taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.Arda Güler, İspanya'da yine manşetleri süsledi. İspanyol basını, 18 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e transferinin perde arkasını aktardı. İspanya'nın önde gelen spor portallarından AS, Real Madrid'in uzun süredir Arda Güler'i takip ettiğini fakat genç oyuncuyu bu yaz transfer etme niyetinin olmadığını okuyuculara duyurdu.ve Deco'nun transfer için görüşme gerçekleştirmesinin, Real'i harekete geçirdiği belirtildi. Haberde, "Güler'in 17.5 milyon Euro fesih şartı var ve çok potansiyelli bir isim. Bu nedenle Barcelona, Sevilla, Milan ve Arsenal gibi kulüpler peşine düştü ancak Real Madrid'in yaptığı teklife ikna oldu.denildi.ARDA Güler'in, Real Madrid'e transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken maliyeti de merak konusu oldu. 18 yaşındaki on numara için eflatunbeyazlı kulübün, Fenerbahçe'ye net 20 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 30 milyon Euro'yu (850 milyon TL) bulacağı ifade edildi. Ayrıca mukavelede, sonraki satıştan % 20 pay olduğu aktarıldı. Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservisle giden oyuncu rekorunu, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun elinde bulunduruyor.Madrid'i tercih etmesi normalsezon sonunda Arda Güler ile ilgili ilk gözlemim mutlaka takımdan ayrılacağı yönündeydi.Çok önemli bir takım. Dünya devlerinden birisi. Transfer yasakları dolayısıyla 1 yıllık kiralamayı düşünüyorlardı. Arda da bu teklif Barcelona gibi büyük takımdan geldiği için kabul edecekti.Doğal olarak Arda'nın Real Madrid'i tercih ettiği görünüyor.'Fenerbahçe'yi istemedi' diye kızmayın!..Türkiye'nin gündeminde Arda Güler var. Her gün papatya falı açılıyor.Şüphesiz ki en iyisini hak ediyor.Arda'nın Barcelona ile anlaştığını biliyorduk. Ama oradaki bir ayrıntı, rotayı Real Madrid'e çevirdi.Zor bir durum! Çünkü ayrılıkların kötüsü, iyi izler bırakmıyor. Bir Türk evladının dünyanın en büyük takımlarından birine transfer olması, futbolumuz için gurur verici lakin Fenerbahçelilerin tek isteği onu bu sezon da izlemekti. Ali Koç'u zor bir sezon bekliyor.. Allah, İsmail Kartal'ın yardımcısı olsun. Kadrosundaki en önemli ismi kaybetti. Hiçbir Fenerbahçeli de Arda'ya kızmasın. Kim olursa olsun, böyle bir teklifi elinin tersiyle itemezdi. Fenerbahçe'de oynamamak istememesine de saygı duymak gerekir. Zaten SABAHSpor, bu detayı sayfalarına taşıyan tek gazete oldu.9 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip altyapı kadrosuna dahil edildi. 2019 yılında Fenerbahçe U16 takımında formayı sırtına geçiren Arda, 2021 senesinde U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise genç futbolcu, A takımda forma beklemeye başladı. Yetenekli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 81 karşılaşmada 23 gol atıp, 25 asist yaptı.