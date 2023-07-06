Efsanelerin yerini almaya gitti!

Barcelona’nın Fenerbahçe’ye bir yıl kiralama isteğini veto eden 18 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan’ın efsane oyuncusu Luka Modric (yaş 37) ve Alman yıldız Toni Kroos’tan (33) bayrağı devralma arzusuyla Real Madrid’i tercih etti
Avrupa'nın transferde en büyük rekabetlerinden biri, milli futbolcu Arda Güler için yaşanırken, El Clasico'da Real Madrid mutlu sona ulaştı. Barcelona'ya gitmek üzereyken son anda RealMadrid'in transferatağıyla birlikte rotayı değiştiren Arda'nın tercihindeki en önemli faktörlerden biri, gelecek sezon futbolu bırakmayı planlayan Hırvatlar'ın efsanesi Luka Modric (yaş 37) ve Alman yıldız Toni Kroos'tan (yaş 33) bayrağı devralma arzusu oldu.
18 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe'de kiralık oynamaktanziyade büyük hayranlık duyduğu ikifutbolcunun yanında deneyimyaşayıp gelişimini sağlamak istedi. Ardından gelecek sezon Real Madrid'de önemli yere sahip olup, kulübün iki efsanesi gibi uzun yıllar İspanyol devinin formasını terletmeyi hedefliyor. Tercihini Real'den yana kullanan futbolcunun bu seçimi, Barça'da ise tartışma yarattı. Sportif Direktör Deco'nun İstanbul'a gelip Arda ile görüşmesine rağmen oyuncunun son anda ezeli rakiplerine kaptırılması, Barça taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.
'FORMA SÖZÜ VERDİ'
Arda Güler, İspanya'da yine manşetleri süsledi. İspanyol basını, 18 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e transferinin perde arkasını aktardı. İspanya'nın önde gelen spor portallarından AS, Real Madrid'in uzun süredir Arda Güler'i takip ettiğini fakat genç oyuncuyu bu yaz transfer etme niyetinin olmadığını okuyuculara duyurdu. Buna rağmenBarcelona'nın Arda konusundakiısrarcı tavrı ve Deco'nun transfer için görüşme gerçekleştirmesinin, Real'i harekete geçirdiği belirtildi. Haberde, "Güler'in 17.5 milyon Euro fesih şartı var ve çok potansiyelli bir isim. Bu nedenle Barcelona, Sevilla, Milan ve Arsenal gibi kulüpler peşine düştü ancak Real Madrid'in yaptığı teklife ikna oldu. RealMadrid hem formasözü verdi hem dedaha iyi para…" denildi.
BONSERVİS BEDELİ BONUSLARLA 30 MİLYON EURO
ARDA Güler'in, Real Madrid'e transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken maliyeti de merak konusu oldu. 18 yaşındaki on numara için eflatunbeyazlı kulübün, Fenerbahçe'ye net 20 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 30 milyon Euro'yu (850 milyon TL) bulacağı ifade edildi. Ayrıca mukavelede, sonraki satıştan % 20 pay olduğu aktarıldı. Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservisle giden oyuncu rekorunu, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun elinde bulunduruyor.
İKİ GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Madrid'i tercih etmesi normal Benim sezon sonunda Arda Güler ile ilgili ilk gözlemim mutlaka takımdan ayrılacağı yönündeydi. İşin içine ilk önce ciddibiçimde Barcelona girdi. Çok önemli bir takım. Dünya devlerinden birisi. Transfer yasakları dolayısıyla 1 yıllık kiralamayı düşünüyorlardı. Arda da bu teklif Barcelona gibi büyük takımdan geldiği için kabul edecekti. Gönlü gitmekten yana olsa da… Amabu defa ortaya tam bir dünya devi RealMadrid çıktı. Doğal olarak Arda'nın Real Madrid'i tercih ettiği görünüyor.
MURAT ÖZBOSTAN
'Fenerbahçe'yi istemedi' diye kızmayın!.. Günlerdir Türkiye'nin gündeminde Arda Güler var. Her gün papatya falı açılıyor. Yetenekli,azimli, akıllı, lider… Şüphesiz ki en iyisini hak ediyor. İspanya'nın ve dünyanıniki devi Barcelona ile Real Madridgünlerdir bu transfer için mücadeleediyorlar. Arda'nın Barcelona ile anlaştığını biliyorduk. Ama oradaki bir ayrıntı, rotayı Real Madrid'e çevirdi. 18 yaşındaki oyuncune şekilde olursa olsun Fenerbahçe'de1 yıl daha top oynamayı istemediğini3 defa Ali Koç'un yüzüne söyledi. Zor bir durum! Çünkü ayrılıkların kötüsü, iyi izler bırakmıyor. Bir Türk evladının dünyanın en büyük takımlarından birine transfer olması, futbolumuz için gurur verici lakin Fenerbahçelilerin tek isteği onu bu sezon da izlemekti. Ali Koç'u zor bir sezon bekliyor. NeKent'in transferi ne Dzeko'nun gelişine de bundan sonra gelecek isimler,varsa yoksa gündemdeki tek şey ArdaGüler'di. Allah, İsmail Kartal'ın yardımcısı olsun. Kadrosundaki en önemli ismi kaybetti. Hiçbir Fenerbahçeli de Arda'ya kızmasın. Kim olursa olsun, böyle bir teklifi elinin tersiyle itemezdi. Fenerbahçe'de oynamamak istememesine de saygı duymak gerekir. Zaten SABAH
Spor, bu detayı sayfalarına taşıyan tek gazete oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN İSPANYOL DEVİNE
9 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip altyapı kadrosuna dahil edildi. 2019 yılında Fenerbahçe U16 takımında formayı sırtına geçiren Arda, 2021 senesinde U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise genç futbolcu, A takımda forma beklemeye başladı. Yetenekli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 81 karşılaşmada 23 gol atıp, 25 asist yaptı. Fenerbahçe, ArdaGüler için Gençlerbirliği kulübüne2.5 milyon Euro ödemişti.