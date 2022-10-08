Eğer oynayamazsam ocak’ta ayrılırım!

u sezon Avrupa listesine yazılmayan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, önceki gece oynanan Avrupa maçı sonrası'a önemli mesajlar verdi. Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek,dedi. Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar,ifadesini kullandı.SAKATLIKTAN yeni çıkan ve Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Serdar Aziz, AEK Larnaca maçında dinlendirilmişti. Riske atılmayan tecrübeli stoper ligde bu hafta oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasında görev alacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu mücadelede üçlü savunmayla sahaya çıkması bekleniyor.AVRUPA Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euro'nun üzerine taşıdı. Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarakelde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığındagelir hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Kanarya, bu performansıylagelir sağladı. Ayrıca market kaleminden de takribidaha gelecek.