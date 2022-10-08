Eğer oynayamazsam ocak’ta ayrılırım!

Serdar Dursun, Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamadığı için üzgün olduğunu belirterek transfer mesajı verip, ocak ayını beklediğini ifade etti
Bu sezon Avrupa listesine yazılmayan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, önceki gece oynanan Avrupa maçı sonrası SABAH SPOR'a önemli mesajlar verdi. Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansıbulamazsam ocak ayında ayrılmayıdüşünebilirim. Süper Lig'denbana gelen çok teklif vardı. BelkiGalatasaray, belki Beşiktaş olabilir'' dedi. Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Bensavaş dolayısıyla gitmek istemedim.Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.
FORMA TEKRAR SERDAR AZİZ'E
SAKATLIKTAN yeni çıkan ve Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Serdar Aziz, AEK Larnaca maçında dinlendirilmişti. Riske atılmayan tecrübeli stoper ligde bu hafta oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasında görev alacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu mücadelede üçlü savunmayla sahaya çıkması bekleniyor.
AVRUPA'DAN 10.5 MİLYON EURO
AVRUPA Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euro'nun üzerine taşıdı. Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyonEuro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47milyonEuro'yu gelir hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Kanarya, bu performansıyla 2 milyon904 bin Euro'luk gelir sağladı. Ayrıca market kaleminden de takribi 2,5 milyonEuro daha gelecek. Tümkalemler toplandığındaF.Bahçe'nin an itibarıylakazancı,10,5 milyonEuro'yaulaşmışdurumda.