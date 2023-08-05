Ekambi çıkarması

Lyon’un 6 milyon Euro’luk bonservis inadını 4 milyona düşüren Kanarya, oyuncuyla da 3 milyon Euro’dan üç yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpler bir kez daha buluşacak
Hücumda alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı. ShakhtarDonetsk'ten ayrılan Tete ile Marsilya forması giyen CengizÜnder'de istediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertliler, Lyon formasıgiyen Toko Ekambi'yeyöneldi. Fransızlar, yeni sezonda kadrolarında düşünmedikleri 30 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Fenerbahçeli kurmaylar, pazarlıklar sonucu rakamı 4 milyon Euro'ya kadar düşürürken bonservis konusunda orta yolun bulunacağı öğrenildi.
KAMERUNLU OYUNCU İLK ETAPTA 4 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Kulüpler arasında önemli bir farkın olmamasından dolayı sarı-lacivertliler, Kamerunlu oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Ekambi, ilk etapta yıllık 4 milyon Euro isterken Fenerbahçe, Gremio'ya kiralananJoao Pedro'nun maaşı olan 2.5 milyonEuro önerdi. Ancak taraflar, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı. İşin,kulüplerin bonservis pazarlıklarınakaldığı kaydedildi.