Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Ekambi çıkarması
Giriş Tarihi: 5.8.2023

Ekambi çıkarması

Samet YÜKSEL
Ekambi çıkarması

Lyon’un 6 milyon Euro’luk bonservis inadını 4 milyona düşüren Kanarya, oyuncuyla da 3 milyon Euro’dan üç yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpler bir kez daha buluşacak

Hücumda alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı. Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'de istediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertliler, Lyon forması giyen Toko Ekambi'ye yöneldi. Fransızlar, yeni sezonda kadrolarında düşünmedikleri 30 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Fenerbahçeli kurmaylar, pazarlıklar sonucu rakamı 4 milyon Euro'ya kadar düşürürken bonservis konusunda orta yolun bulunacağı öğrenildi.

KAMERUNLU OYUNCU İLK ETAPTA 4 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Kulüpler arasında önemli bir farkın olmamasından dolayı sarı-lacivertliler, Kamerunlu oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Ekambi, ilk etapta yıllık 4 milyon Euro isterken Fenerbahçe, Gremio'ya kiralanan Joao Pedro'nun maaşı olan 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak taraflar, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı. İşin, kulüplerin bonservis pazarlıklarına kaldığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Disney Plus’ın skandal Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ gibi: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik
Ülke tarihinde ilk! Gabar Dağı'nda günlük petrol üretim rekoru kırıldı
Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı
Diş ağrısıyla hastaneye gitti hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ASAT binasını bastı... "34 gündür suyum yok"
Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten PKK yandaşlarının AİHM binasındaki terör propagandasına tepki
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekambi çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA