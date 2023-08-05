Ekambi çıkarması

Hücumda alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı.ileistediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertliler,Fransızlar, yeni sezonda kadrolarında düşünmedikleri 30 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Fenerbahçeli kurmaylar, pazarlıklar sonucu rakamı 4 milyon Euro'ya kadar düşürürken bonservis konusunda orta yolun bulunacağı öğrenildi.Kulüpler arasında önemli bir farkın olmamasından dolayı sarı-lacivertliler, Kamerunlu oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Ekambi, ilk etapta yıllık 4 milyon Euro isterkenAncak taraflar, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı.