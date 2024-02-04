Emaneti alayım

Çarşamba kupada G.Antep deplasmanına gidecek sarı-lacivertliler ligde Alanya'yı konuk edecekSüper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta gol atan (A.Gücü/Antalya) Cengiz Ünder, 66 dakikada bir gole katkı yaptı.oyuncu, taraftarı da coşturdu. Sarı-lacivertliler, milli yıldızın 15 milyon Euro'luk bonservis bedeline atıfta bulunarak,, "Cengiz Ünder'i öveceğim ama yeterli kelime bulamıyorum.","Ayağının içi, canımızın içi." yorumları yaptı.Cengiz Ünder 8. golünü atıp, geçen sezon Marsilya'daki performansını (7) geride bıraktı. Milli futbolcunun gollerinden 5'i takımı adına kilidi açan goller oldu.durum 0-0'ken Dzeko'ya asist yapan Cengiz,maçlarında ilk golü atan isimdi. Kayseri karşılaşmasında bir de asist yaparken, İstanbul mücadelesini 4 golle tamamlamıştı.karşısında 1-0 yenik durumdayken, 2 golle 3 puanı getiren tecrübeli yıldız dün de'da açılış golünün sahibi oldu.2024 yılı içinde en çok gol atan (7) oyuncu durumundaki Cengiz Ünder, "Artık kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum. Günden güne güçleniyorum" diye konuştu. Altınordu'dan takım arkadaşı Çağlar'la yeniden bir araya gelmesini iseÇağlar takıma geldikten sonra iç sahada 2 gol attım, Antalya'da da bir gol. Umarım böyle devam eder" sözleriyle değerlendirdi.Fenerbahçe'nin 11 Ocak'ta renklerine kattığı Bonucci dün 88'de Szymanski'nin yerine girerken 90+5'de Batshuayi'nin attığı 2. golün asistini yaptı. İtalyan futbolcunun kendi yarı sahasından attığı pas, Belçikalı yıldızın golü kadar estetik ve güzeldi.Fenerbahçe kalesine yoğun bir şekilde geldiği anlardan en kritiği 90. dakikada yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Sander van de Streek'in ortasında Buksa'nın kafa vuruşu kaleci Livakovic'de kalırken, sarı-lacivertliler derin bir nefes aldı. Kanarya bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçın 9'unda kalesinde gol görmezken, 2015-16'dan bu yana dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyor.