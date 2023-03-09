En büyük tehdit Jorge Jesus!

“Portekizli hoca, herhangi bir takım için büyük bir sorun. Rakip takım analizleri konusunda dâhi ve büyük tecrübe. Fenerbahçe ilk maçtan gol bulabilirse, Sevilla ciddi şekilde endişelenir”
Artık maça saatler kaldı, nefesler tutuldu, heyecan tavan yaptı. Fenerbahçe, Sevilla deplesmanından iyi bir sonuçla dönerek hem futbolseverleri hem de Türkiye'yi sevindirmek istiyor. Bu önemlimaç öncesi Marca Gazetesi'ninSevilla muhabiri Juan Castroile kritik karşılaşmayı konuştuk.İşte o satırlar:
TARİHİ BİR KRİZİN İÇİNDELER AMA…
"Sevilla büyük ve tarihi bir kriz içinde. İlk defa küme düşebilirler. Bu gerçekten takım, taraftarlarve oyuncular için büyükbir hüsran. Sevilla için bu sene her maç zor. Takımın en büyük rakibi kesinlikle kendisi. Jorge Jesus, büyük bir tecrübe... Onu yakından tanıyoruz. Jesus herhangi bir takım içinbüyük bir tehdit. Flamengo vePortekiz Ligi'nde 2 defa şampiyonlukyaşadı. Bence Jorge Jesus'unvarlığı Sevilla adına çokkötü oldu. Rakip takım analizleri konusunda bir dâhi."
İSTANBUL ATMOSFERİ ÇOK ETKİLEYİCİ
"Tabi ki İstanbul atmosferi de çok etkileyici. İlk maçta Fenerbahçe deplasmanda gol bulabilirsebence bu durumda Sevillaendişelenir ve Fenerbahçe bunudeğerlendirir. Binlerce kişi arasında Fenerbahçe, İstanbul'da avantajlı taraf olacak. Küçük ihtimalle Sevilla tecrübesinden dolayı daha favori. UEFA ve Avrupa Ligi'ni 6 kez kazanmayı başardılar. Bu yüzden bu kötü durumdabile onlar Avrupa kupalarınakonsantre olacaklar."
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ Gençlerin vizyonu, F.Bahçe'nin en büyük silahı olacak
Herkes Sevilla'nın ligde geçirdiği kötü günlere bakıp, turu çantada keklik görüyor, yanılıyorlar. Usta ve tecrübeli oyunculara sahip, kupa kültürü olan bir takım ve seyirciye karşı oynayacak F.Bahçe… Jesus'un "Taktik olarak iyi olmalıyız" cümlesinin altını çizmesi de bu yüzden. Biliyor ne ile karşılaşacağını. Son PSV maçlarına baktığımızda Sevilla, rakip ceza alanına rahatlıkla giriyor. Ancak rakibe de bu fırsatı veriyor. Kazandığı ve kaybettiği iki maç da dengede geçti. Bu noktada F.Bahçe'nin grup klasiğinde yaptığı gibi, "Rakip fark etmez, ben kendi oyunumu oynarım" argümanı, bu maçta çalışmaz. Jesus, bütünbüyük maçları "üçlü savunma" ile oynadı, muhtemelen yine öyle yapacak. Arda Güler'in maçı, bu değil. Rakip eksik kalır, F.Bahçe oyun üstünlüğü sağlar, işte o durumda Arda'nın dakikaları başlar. Bu maçlarınkazanma noktasında 'tecrübe' çok önemli.O yüzden Sevilla favori. F.Bahçeli oyuncular turun, kendi futbol kariyerlerindeki öneminin de farkında. Transfer piyasasının terazisi bu maçlardaki performanslar ile çalışır. Yani; vitrine çıkıyorlar.Rakibin formsuzluğu kadar, gençlerin vizyonuF.Bahçe'nin silahı olacaktır.
'FAVORİ %51 SEVİLLA'
"Ligde küme düşmemeye konsantre olacakları gibi Avrupa sahnesine de öyle. Bence favori takım yüzde 51Sevilla. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Valencia'nın çok formda olduğunubiliyoruz. Batshuayi ve Ferdi gibi yetenekliisimleri var. Sevilla önlem almazsa henüz ilk maçtan tehlike yaşayacaklardır.''
VALENCİA: UMARIM ANLAŞIRIZ
F.Bahçe'nin gol yükünü sırtlayan Enner Valencia, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Jesus ile birlikte basının karşısına çıkan Ekvadorlu yıldız, "Sezona başladığımızda hedefimiz netti. O da ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yoldayız. Şimdi Avrupa arenasında maça çıkacağız. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Valencia, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili soruya ise "Kulüple görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım anlaşma sağlarız" ifadesini kullandı
BATSHUAYİ KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığı olan isimlerden Michy Batshuayi tamemen iyileşti ve hazır duruma geldi. Yıldız futbolcu, İspanya kadrosunda yer alıyor. Luan Peres'in sakatlığına değinen teknik direktör Jorge Jesus, "Peres, umarım kısa sürede takıma katılır. Çünkü o benim oyunumda özellikle defansif anlamda önemli bir oyuncu. Batshuayi kadroda olabilecek" diye konuştu.