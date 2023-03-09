En büyük tehdit Jorge Jesus!

BİR GÖRÜŞ

Artık maça saatler kaldı, nefesler tutuldu, heyecan tavan yaptı. Fenerbahçe, Sevilla deplesmanından iyi bir sonuçla dönerek hem futbolseverleri hem de Türkiye'yi sevindirmek istiyor."Sevilla büyük ve tarihi bir kriz içinde. İlk defa küme düşebilirler.Sevilla için bu sene her maç zor. Takımın en büyük rakibi kesinlikle kendisi. Jorge Jesus, büyük bir tecrübe... Onu yakından tanıyoruz.Rakip takım analizleri konusunda bir dâhi.""Tabi ki İstanbul atmosferi de çok etkileyici. İlk maçta Fenerbahçe deplasmandaBinlerce kişi arasında Fenerbahçe, İstanbul'da avantajlı taraf olacak. Küçük ihtimalle Sevilla tecrübesinden dolayı daha favori. UEFA ve Avrupa Ligi'ni 6 kez kazanmayı başardılar.Sevilla'nın ligde geçirdiği kötü günlere bakıp, turu çantada keklik görüyor, yanılıyorlar. Usta ve tecrübeli oyunculara sahip, kupa kültürü olan bir takım ve seyirciye karşı oynayacak F.Bahçe… Jesus'uncümlesinin altını çizmesi de bu yüzden. Biliyor ne ile karşılaşacağını. Son PSV maçlarına baktığımızda Sevilla, rakip ceza alanına rahatlıkla giriyor. Ancak rakibe de bu fırsatı veriyor. Kazandığı ve kaybettiği iki maç da dengede geçti. Bu noktada F.Bahçe'nin grup klasiğinde yaptığı gibi, "Rakip fark etmez, ben kendi oyunumu oynarım" argümanı, bu maçta çalışmaz.muhtemelen yine öyle yapacak.Güler'in maçı, bu değil. Rakip eksik kalır, F.Bahçe oyun üstünlüğü sağlar, işte o durumda Arda'nın dakikaları başlar.F.Bahçeli oyuncular turun, kendi futbol kariyerlerindeki öneminin de farkında. Transfer piyasasının terazisi bu maçlardaki performanslar ile çalışır."Ligde küme düşmemeye konsantre olacakları gibi Avrupa sahnesine de öyle.Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var.Sevilla önlem almazsa henüz ilk maçtan tehlike yaşayacaklardır.''F.Bahçe'nin gol yükünü sırtlayan Enner Valencia, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Jesus ile birlikte basının karşısına çıkan Ekvadorlu yıldız, "Sezona başladığımızda hedefimiz netti. O da ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yoldayız. Şimdi Avrupa arenasında maça çıkacağız. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Valencia, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili soruya ise "Kulüple görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım anlaşma sağlarız" ifadesini kullandısakatlığı olan isimlerden Michy Batshuayi tamemen iyileşti ve hazır duruma geldi. Yıldız futbolcu, İspanya kadrosunda yer alıyor. Luan Peres'in sakatlığına değinen teknik direktör Jorge Jesus, "Peres, umarım kısa sürede takıma katılır. Çünkü o benim oyunumda özellikle defansif anlamda önemli bir oyuncu.diye konuştu.