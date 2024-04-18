En iyi 11 ile turlayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos karşısında kendi sahalarında sürprize izin vermeyeceklerini söyledi.Muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. Olympiakos köklü, iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız.Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. İnşallah bu kez bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz.Maçta oynayabilir.Elimizdeki sağlıklı oyuncuların en iyisini oynatacağız. Sezon başından beri birçok oyuncularım sakatlandı. Yarın (bugün) maça en ideal 11'le başlayacağımızı ümit ediyorum.Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.Olympıakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Konferans Ligi'nde yarı finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Eşleşmenin favorisinin kendileri olduğunu belirten İspanyol hoca,Bizim için ilk maçta oyunun gidişatını değiştiren, talihsiz penaltı olayıydı. Sonrasında da maç sonuna kadar kendimize gelemedik" diye konuştu. Rövanşta aynı hatayı yapmamaları gerektiğini de ekleyerek, "Güçlü bir ekibiz. İstediğimizi alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Süper Lig'i de takip ettiğini vurgulayan Mendilibar, "Aralarında 2 puan fark var. Tavrını en iy i gösteren taraf şampiyon olacaktır" dedi.şey normal gitseydi Fenerbahçe turu Atina'da alıp gelirdi. Karşısında rakibe iyi baskı yapan bir takım var. Teknik direktör İsmail Kartal'ın çıkartacağı kadronun bu baskıyı kırması lazım. Krunic ve Zajc'la bunu yapamaz.Kartal muhakkak bu detaylar üzerine duruyorur. Eğer ilk yarı istediği skoru alırsa maçı da istediği gibi yönetir.Karşılaşma akşam 10'da olmasına rağmen çok agresif, isteyen ve vazgeçmeyen bir seyirci de göreceğiz. Benim gözüm haftalardır suskun olan Szymanski'nin üzerinde olacak. Rakibin oyun tarzı, savunmadaki problemleri tam ona göre. İrfan Can Kahveci-Szymanski bağlantısına dikkat edin.