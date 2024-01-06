Euro 2024 aşkına!

Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşatacak... Samet Akaydın, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli olarak oynayacakları bir takıma gitmek için yönetimden izin istediler.3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi.Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarındangelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada.Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde. Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.Yönetim, yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de bir zorluk çıkarmayacak ve yerine santrfor bakılacak.TAHKİM Kurulu, Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e verilen 3 maçlık cezayı indirdi. TFF'den yapılan açıklamada,ve 3 maç ile 39 bin TL ceza alan Brezilyalı orta sahanın cezasınınduyuruldu. Bu hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek olan Fred,