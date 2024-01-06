Euro 2024 aşkına!

Milli takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy göstermeyi hedefleyen Samet Akaydın, Umut Nayir ve Batshuayi, daha çok şans bulacakları bir takıma gitmek için sarı-lacivertli ekipten ayrılık kararı aldı
Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşatacak... Samet Akaydın, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli olarak oynayacakları bir takıma gitmek için yönetimden izin istediler. İşte detaylar:SAMET AKAYDIN: 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi. UEFA KonferansLigi grup maçlarınada listeye adı yazılmayan29 yaşındaki oyuncu, Türkiyeformasıyla Avrupa Şampiyonası'ndaolabilmek için kendini göstermek istiyor. Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada.
YÖNETİM ZORLUK ÇIKARMAYACAK
UMUT NAYIR: Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde. Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. MICHY BATSHUAYI: Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti. 30 yaşındakifutbolcu, bu sezon ne zamanşans gelse iyi değerlendirdi. Yönetim, yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de bir zorluk çıkarmayacak ve yerine santrfor bakılacak.
FRED'E İNDİRİM GELDİ!
TAHKİM Kurulu, Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e verilen 3 maçlık cezayı indirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Kayserispor maçında"hakaret" sebebiyle kırmızıkart gören ve 3 maç ile 39 bin TL ceza alan Brezilyalı orta sahanın cezasının 2 karşılaşmave 26 binTL olarak düzeltildiği duyuruldu. Bu hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek olan Fred, Konya müsabakasında isesahadaki yerini alacak.