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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Euro 2024 aşkına!

Samet YÜKSEL
Euro 2024 aşkına!

Milli takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy göstermeyi hedefleyen Samet Akaydın, Umut Nayir ve Batshuayi, daha çok şans bulacakları bir takıma gitmek için sarı-lacivertli ekipten ayrılık kararı aldı

Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşatacak... Samet Akaydın, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli olarak oynayacakları bir takıma gitmek için yönetimden izin istediler. İşte detaylar: SAMET AKAYDIN: 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi. UEFA Konferans Ligi grup maçlarına da listeye adı yazılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini göstermek istiyor. Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada.

YÖNETİM ZORLUK ÇIKARMAYACAK
UMUT NAYIR: Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde. Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
MICHY BATSHUAYI: Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi. Yönetim, yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de bir zorluk çıkarmayacak ve yerine santrfor bakılacak.

FRED'E İNDİRİM GELDİ!
TAHKİM Kurulu, Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e verilen 3 maçlık cezayı indirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Kayserispor maçında "hakaret" sebebiyle kırmızı kart gören ve 3 maç ile 39 bin TL ceza alan Brezilyalı orta sahanın cezasının 2 karşılaşma ve 26 bin TL olarak düzeltildiği duyuruldu. Bu hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek olan Fred, Konya müsabakasında ise sahadaki yerini alacak.

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