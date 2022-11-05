Ezberleri bozan adam

Türkiye'de 8 yıldır şampiyonluk hasreti çeken, Avrupa'da ise başarı yüzü görmeyen Fenerbahçe, sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus ile uzun aradan sonra yeniden havaya girdi.Başta eleştirilen rotasyonlarını herkese kabul ettirip tüm futbolcularını da hazır tutmayı başaran 68 yaşındaki çalıştırıcı ile Fenerbahçe rekorlar kırarken, birçok değerde kendini aştı.1- SARI-LACIVERTLİLER, Arthur Zico dönemindeki Avrupa'dakiZico'lu Kanarya, Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.2- FENERBAHÇE bu sezon ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım oldu.3- FENERBAHÇE, sezona girerken kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sıradaydı. Jorge Jesus ile birlikte çok büyük bir yükseliş yakaladı veçıkarmayı başardı.4- AVRUPA Ligi'nde grup aşamasında topladığı 14 puanla en iyi 3. ekip olan F.Bahçe, bunun yanı sırakimliğiyle fark yarattı.5- TRANSFERI taraftarlarca eleştirilen Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Lincoln ve Joshua King gibi isimlerin performansını yükselten Portekizli teknik direktör, böylece oyunculara taraftarın gözünde saygı kazandırdı.6- KADRODA sürekli rotasyon yaparak birçok futbolcusunun takım ile bağını güçlendirdi. Sezon başında düşünülmeyen, forvet transferleri sonrası ayrılacağı konuşulanve geçen sezonun en iyi ismiyıldız statüsüne taşıdı.7- SÜPER Lig'de en çok gol atan (34),(xG 24.7),(9 gol-7 asist) unvanıyla da geride kalan 12 haftada rakiplerinin önünde yer alıyor.8- JESUS, sarı-lacivertli takımın kasasına şu ana kadar ciddi bir gelir sağladı.Avrupa Ligi'ne katılım payıyla, gruplarda elde ettiği galibiyetler-beraberlikler ve bonuslar sonucundapara kazandı. Süper Lig'dekapan Fenerbahçe, toplamdaile bayram yaşadı.9- JORGE Jesus, geçtiğimiz sezon küsen taraftarı da tribüne geri getirmeyi başardı.Avrupa'da daile en fazla taraftar çeken üçüncü takım olarak dikkat çekti.Jorge Jesus hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı. Portekizli hoca için takımın başına gelmiş en iyi teknik direktör diyebilir miyiz?4 yıl sonra tabii ki muhteşemefsane olmuş birçok teknik adam var. Onlara haksızlık yapmak istemem ama geride kalan 4 kötü sezonu düşünürsek Jorge Jesus için olumlu çok şey yazılabilir.Fenerbahçe taraftarının sokakta başı eğik gezmesinin önüne geçti. Ali Koç'un yanlış teknik adam seçimleriyle çöpe giden sezonlar ve paralardan sonra Portekizli hoca, hem sarı-lacivertli renkleri parlattı hem de Ali Koç'un kurtarıcısı oldu.4 sezon boyunca hakem, megafon ya da boş işlerle uğraşan Başkan'ın yüzünden, Fenerbahçe'nin suratı hep asıktı ama bu sezon tünelin ucunda bir değil birkaç ışık var.Jesus bütün tabuları yıktısadece Fenerbahçe'yi değiştirmedi, Türk futbolunu da bir devrimin eşiğine getirdi.Kurt hoca o kadar farklı yaklaştı ki bütün tabuları yıktı ve bunu yaparken önce 'mental' değişimle başladı.Kimi istediyse aldılar, bütçelerini zorlayarak ismini ilk kez duyduğumuz oyuncuları getirdiler. Sadece Jesus, "Bunlar benim ne istediğimi biliyor" dediği için... Batshuayi tartışmasını hatırlayın; Maxi Gomez ve Weghorst'tan vazgeçmiş, kendi taraftarının bile "Ala ala bunu mu aldınız" eleştirisine hedef olmuşlardı.Çünkü hoca Batshuayi'yi istedi. 3 günde bir maç periyodu bahanesini ortadan kaldırdı. Bizim takımlarımızın da 90 dakika boyunca baskı yapabileceğini, koşu mesafesini 120 km'lere taşıyabileceğini gösterdi. Jesus'un felsefesi bugün Türk futbolunun çıtasıdır.Görevinin hakkını veriyorasırlık camia. Bu kulüpte kariyeri parlak çok hoca çalıştı. Kazandılar, kazandırdılar ya da hayal kırıklığı yarattılar. Bu yüzden Jesus'a 'en iyi' demek yerinedemeliyiz. F.Bahçe, sadece tabelada değil oynadığı futbolla da favori kelimesinin hakkını veriyor. Bunda da tartışmasız Jesus imzası var. Usta kaptanlar, gemiyi limana yanaştıranlardır.Jesus geçmişinde bunu Portekiz'de ve Brezilya'da kanıtlamış bir hoca. Samandıra'da ekibinin idman programı kadar Portekizli teknik adamın basın toplantılarında verdiği mesajlar da önemli. Vatandaşı Pereira, abartılı bir empati ile "Biz bir aileyiz" demekten öteye gitmiyordu. Camiada herkese gül uzatıyordu.Altay'a sahip çıkmasından Arda'nın aldığı süreye, lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunun altını çizip Avrupa'da takımın üzerinden baskıyı almaya kadar….