F. Bahçe kaybetti Kartal çıldırdı

Kanarya, Rusya’daki ikinci maçında da gülemedi. Sinirlerin gerildiği karşılaşmada rakip oyuncu, Samuel’e acımasızca faul yapınca ortalık karıştı. Sahaya giren İsmail Kartal kırmızı kart gördü
Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ikinci maçında Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 yenildi. Edin Dzeko'nun kaptan olarak sahayaçıktığı maçta gergin anlar yaşanırken, rakibin sert oyunu karşısında İsmail Kartal çıldırdı. Henüz 20. saniyede Kızılyıldız Olayinka'nın golüyle öne geçerken, yine benzer atakta 39'da Ivanic'le skoru 2-0 yaptı. İkinci devrede Kent ve Emre Mor hamleleri geldi, 79'da Pedro farkı bire indirdi: 2-1. Sırp ekibi 3 dakika sonra Lucic'le cevap verdi: 3-1. 85'te ortalık karıştı... Osayi-Samuel'e yapılan sert bir faulünardından yedek kulübesi ayağakalkarken, sahaya giren ve itiraz eden teknik direktör İsmail Kartal kırmızı kartla tribüne gönderildi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ Orada dur!..
Maçın anlamını değiştiren Kızılyıldız hocası ve oyuncuları oldu. "Topu kapamadın,rakibi indir" taktiğini, hiç yılmadan ve "utanmadan" uygulamaya başlayınca, işler çığırından çıktı. İsmail Kartal, hakemin güvenilmez olduğunu anladığında sahaya girdi. Ardından Serdar Aziz, Eğribayat ve diğer oyuncular "korakora" döndüler. Literatüre "Yugoslav faulü" olarak geçen bu sistemi, değerlendiremeyen acemi bir Rus hakem ile oynamak zorunda kaldılar. Evet, her faul kart değildir. Ama bir takım bunu oyunun bir parçası yapmışsa, hakemin müdahale etmesi gerekir. Bir anda sakatlanmayaaçık mücadele oldu.Oyuna geldiğimizde, özellikle ilk yarıda rakibin baskısını kıramayan, faullerle veya top kayıpları ile yüzünü rakibe dönemeyen Fenerbahçe vardı. Son dereceyetersiz ve formsuz bir kurguydu. Bir tane bile iyi diyeceğimiz oyuncu çıkmadı bu 45'ten… Üç golü de bireysel hatalardan yediler. Dzeko'nun ilkmaçında, kolunda bantla sahaya çıkması,günün heyecanıydı. Başta dediğimiz gibi hakeme ve rakibe takım olarak isyan etmeleri, teknik adamın oyuncuların hakkını savunması, kırmızıyı görmesi, 90 dakikanın tek doğrusu... Sahaya "karakter" koyuyorsanız, sonuca razı olup "önümüzdeki maçlara bakacağız" demezsiniz. Hesabı orada kesersiniz…