F. Bahçe kaybetti Kartal çıldırdı

Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ikinci maçında Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 yenildi.gergin anlar yaşanırken, rakibin sert oyunu karşısında İsmail Kartal çıldırdı.Kızılyıldız Olayinka'nın golüyle öne geçerken, yine benzer atakta 39'da Ivanic'le skoru 2-0 yaptı. İkinci devrede Kent ve Emre Mor hamleleri geldi, 79'da Pedro farkı bire indirdi: 2-1. Sırp ekibi 3 dakika sonra Lucic'le cevap verdi: 3-1. 85'te ortalık karıştı...sahaya giren ve itiraz eden teknik direktör İsmail Kartal kırmızı kartla tribüne gönderildi.anlamını değiştiren Kızılyıldız hocası ve oyuncuları oldu. "taktiğini, hiç yılmadan ve "utanmadan" uygulamaya başlayınca, işler çığırından çıktı. İsmail Kartal, hakemin güvenilmez olduğunu anladığında sahaya girdi. Ardından Serdar Aziz, Eğribayat ve diğer oyuncular "korakora" döndüler. Literatüre "Yugoslav faulü" olarak geçen bu sistemi, değerlendiremeyenile oynamak zorunda kaldılar. Evet, her faul kart değildir. Ama bir takım bunu oyunun bir parçası yapmışsa, hakemin müdahale etmesi gerekir.geldiğimizde, özellikle ilk yarıda rakibin baskısını kıramayan, faullerle veya top kayıpları ile yüzünü rakibe dönemeyen Fenerbahçe vardı.Bir tane bile iyi diyeceğimiz oyuncu çıkmadı bu 45'ten… Üç golü de bireysel hatalardan yediler.Başta dediğimiz gibi hakeme ve rakibe takım olarak isyan etmeleri, teknik adamın oyuncuların hakkını savunması, kırmızıyı görmesi, 90 dakikanın tek doğrusu... Sahayakoyuyorsanız, sonuca razı olup "önümüzdeki maçlara bakacağız" demezsiniz. Hesabı orada kesersiniz…