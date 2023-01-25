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Giriş Tarihi: 25.1.2023

F.Bahçe Başkanı Koç düelloya davet etti, G.Saray Başkanı Özbek olumsuz yanıt verdi

F.Bahçe Başkanı Koç düelloya davet etti, G.Saray Başkanı Özbek olumsuz yanıt verdi
İSTEDİĞİNİZ YERDE GELİN TARTIŞALIM!
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i tartışmaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün iddialarını hatırlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler! Futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları… Adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor, kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak adına istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Bize göre mesnetsiz, size göre gerçek olduğunu savunduğunuz bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum." Özbek'ten olumsuz yanıt gelmesinin ardından Koç, "Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz" ifadelerini kullandı.



BİZİ SAHA DIŞINA ÇEKEMEZSİNİZ!
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine kulübün resmi sitesinden şu yanıtı verdi: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek ve değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."

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F.Bahçe Başkanı Koç düelloya davet etti, G.Saray Başkanı Özbek olumsuz yanıt verdi
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