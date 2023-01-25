F.Bahçe Başkanı Koç düelloya davet etti, G.Saray Başkanı Özbek olumsuz yanıt verdi

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i tartışmaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün iddialarını hatırlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları… Adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir.Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak adına istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Bize göre mesnetsiz, size göre gerçek olduğunu savunduğunuz bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz.Özbek'ten olumsuz yanıt gelmesinin ardından Koç,ifadelerini kullandı.G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine kulübün resmi sitesinden şu yanıtı verdi: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine,içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum.Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz.da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek ve değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı.