F.Bahçe Başkanı Koç düelloya davet etti, G.Saray Başkanı Özbek olumsuz yanıt verdi
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İSTEDİĞİNİZ YERDE GELİN TARTIŞALIM!
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i tartışmaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulübün iddialarını hatırlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray başkanı ve yöneticilerininbaşrolde olduğu kamuoyuönünde yaşanan bu tiyatro ve arkaplanda yaşanan bilinmezler! Futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları… Adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Tüm kamuoyu önündekim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor,kim söylemiyor kamuoyu tarafındanbilinmesinin zamanı gelmiş vegeçmiştir. Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak adına istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Bize göre mesnetsiz, size göre gerçek olduğunu savunduğunuz bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bukonuda sizden yer, zamanve mecra bilgisi beklediğimizitüm kamuoyununbilgisine sunuyorum." Özbek'ten olumsuz yanıt gelmesinin ardından Koç, "Geçmişte şaşırmadığımızgibi yine şaşırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
BİZİ SAHA DIŞINA ÇEKEMEZSİNİZ!
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine kulübün resmi sitesinden şu yanıtı verdi: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolusahanın dışına çıkarma amacınayönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşananbaşarısızlıkları sahadışında, bir umutlatelafi etmeye çalışanbu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyipsistemi buna göre dizayn etmeyeçalışanların karşısında da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek ve değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksiçabalara inat, rekabetimizisaha içinde sürdüreceğiz."