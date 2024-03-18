F.Bahçe fırtınası

EN FÜZECİ TAKIM
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım durumunda. 13 kez rakiplerini bu şekilde avlayan sarı-lacivertliler,
daha yüksek sayıya 2011-12 sezonunda 16 golle ulaşmıştı.
Bu alanda Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci 4'er golle zirvede. Szymanski (2), Mert Hakan Yandaş (2) ve Fred (1) onları takip ediyor.
YABA DABA DU!
Fenerbahçe'nin
sezon başında Manchester United'dan 9.74 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Fred, beklenen patlamayı Trabzon'da yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, 26. resmi maçında ilk golünü bordo-mavili takıma atarken, karşılaşmayı duble ile tamamladı.
Fred'in ilk golü 27 metreden 123 km/s. hızla filelerle buluştu.
NÖBETÇİ GOLCÜ
FENERBAHÇE'NİN
yedek gücü Batshuayi, dün yine sahnedeydi. 83'te Szymanski'nin yerine giren Belçikalı golcü, 4 dakika sonra skoru 3-2 olarak ilan etti. Kasımpaşa maçında 90+6'da durumu 2-1'e getiren futbolcu, 1-1 devam eden Pendik karşılaşmasında 2-1'i buldu. Sonrasında fark geldi. Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan (6) futbolcu olan Batsman, 2007-08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda ağları bu şekilde en fazla havalandıran Semih Şentürk'ün rekoruna ortak oldu.
TREZEGUET BOŞ GEÇMİYOR!
TRABZONSPOR
kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dört Süper Lig maçında üç gol atan Trezeguet'nin,
bordo-mavili formayla daha fazla gol attığı bir takım bulunmuyor. Futbolcunun Gaziantep ve Karagümrük'e de 3 golü var. Mısırlı sol kanat bu sezon 20. lig maçında 9. kez ağları buldu.