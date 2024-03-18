F.Bahçe fırtınası

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım durumunda.daha yüksek sayıyaBu alandasezon başında Manchester United'dan 9.74 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Fred, beklenen patlamayı Trabzon'da yaptı. 31 yaşındaki oyuncu,Fred'in ilk golü 27 metreden 123 km/s. hızla filelerle buluştu.FENERBAHÇE'NİNyedek gücü Batshuayi, dün yine sahnedeydi. 83'te Szymanski'nin yerine giren Belçikalı golcü, 4 dakika sonra skoru 3-2 olarak ilan etti. Kasımpaşa maçında 90+6'da durumu 2-1'e getiren futbolcu, 1-1 devam eden Pendik karşılaşmasında 2-1'i buldu. Sonrasında fark geldi. Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan (6) futbolcu olan Batsman, 2007-08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda ağları bu şekilde en fazla havalandıran Semih Şentürk'ün rekoruna ortak oldu.kariyerindebordo-mavili formayla daha fazla gol attığı bir takım bulunmuyor. Futbolcunun Gaziantep ve Karagümrük'e de 3 golü var. Mısırlı sol kanat bu sezon 20. lig maçında 9. kez ağları buldu.