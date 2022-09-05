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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:45 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:47

Fenerbahçe'nin savunmada yüzü gülüyor! Son maçta dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe’nin savunmada yüzü gülüyor! Son maçta dikkat çeken istatistik...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 73 dakika boyunca rakibine şut çektirmeyerek, defansta yakaladığı başarıyı ön plana çıkarttı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de takım savunmasındaki gelişme taraftarı mutlu ediyor. Dinamo Kiev ve Avusturya Wien maçlarında da rakibe çok fazla pozisyon vermeyen Kanarya, uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen Konyaspor'a net gol şansı tanımamıştı.

Son oynanan Kayserispor karşılaşmasında da sarı-lacivertliler, tam 73 dakika şut attırmadığı rakibini ceza alanına dahi sokmadı. Orta saha kurgusunu hücumcu oyunculardan kurduğu ve 3 gol yediği Ümraniye maçından ders çıkaran Jesus, son lig maçlarında daha dengeli bir orta saha tercih ederek Arao-Zajc veya Arao-Crespo ikilisiyle orta alanı elinde tutmayı başardı.

Bu arada Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakiplerini 18 kez ofsayt tuzağına düşürdü. Sarılacivertliler, Konyaspor ve Kayserispor'u 9'ar kez ofsayta düşürerek gol girişimlerini engelledi.

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Fenerbahçe'nin savunmada yüzü gülüyor! Son maçta dikkat çeken istatistik...
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