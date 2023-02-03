Fenerbahçe’ye dev çelme

15 Ocak'taki Gaziantep maçından sonra bu sezon ikinci kez bir Süper Lig maçına 11 başlayan Mert Hakan Yandaş 14. dakikada şık bir gol attı. Ligde ilk kez ağları havalandıran tecrübeli oyuncunun sevinciAli Palabıyık, VAR'a gidip izleme gereği duymadan golü iptal etti. İşte o dakikadan sonra sosyal medyada infial yaşandı. "Tertemiz gol iptal edildi", "Lig değil tiyatro", "Hakem VAR'a bile gitmeden golü iptal etti", "Skandal oğlu skandal", "Futbolu katlettiniz", "Bu lig boşuna oynanıyor" yorumları en dikkat çekenleriydi.Batshuayi, N'Diaye'nin faulüyle ceza alanında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti.Adana Demirspor bu sezon sahasında oynadığı 10 maçı da kaybetmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini 2021-22'nin açılış haftasında F.Bahçe'den (0-1) almıştı.Fenerbahçe'de sınırdaki 8 oyuncudan biri olan Michy Batshuayi cezadan kurtulamadı. Gördüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.FENERBAHÇE, Galatasaray derbisinden sonra çıktığı biri Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 4 maçı da kazanmıştı. Galibiyet serisi, Adana Demirspor deplasmanında alınan beraberlikle son buldu. Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği yeni hafta öncesi sarı-lacivertliler önemli bir avantajı kaçırdı. Liderle puan farkı 6'ya çıktı.