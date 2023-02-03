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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Fenerbahçe’ye dev çelme

Fenerbahçe’ye dev çelme

Mert Hakan’ın golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Batshuayi ile Valencia’nın penaltı beklenen pozisyonlarına hakem ‘devam’ dedi. Adana Demirspor iki defa beyaz noktaya gitti. Altay, Belhanda’yı durdurdu ancak Ndiaye’ye avlandı. Enner Valencia skora denge getirdi

GOL VAR'DAN DÖNDÜ!
15 Ocak'taki Gaziantep maçından sonra bu sezon ikinci kez bir Süper Lig maçına 11 başlayan Mert Hakan Yandaş 14. dakikada şık bir gol attı. Ligde ilk kez ağları havalandıran tecrübeli oyuncunun sevinci VAR hakemi Koray Gençerler'den gelen 'El var' kararıyla yarım kaldı. Ali Palabıyık, VAR'a gidip izleme gereği duymadan golü iptal etti. İşte o dakikadan sonra sosyal medyada infial yaşandı. "Tertemiz gol iptal edildi", "Lig değil tiyatro", "Hakem VAR'a bile gitmeden golü iptal etti", "Skandal oğlu skandal", "Futbolu katlettiniz", "Bu lig boşuna oynanıyor" yorumları en dikkat çekenleriydi.




F.BAHÇE PENALTI HAKEM 'DEVAM' DEDİ
Batshuayi, N'Diaye'nin faulüyle ceza alanında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti.

EVİNİN KRALI
Adana Demirspor bu sezon sahasında oynadığı 10 maçı da kaybetmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini 2021-22'nin açılış haftasında F.Bahçe'den (0-1) almıştı.



BATSHUAYİ CEZALI
Fenerbahçe'de sınırdaki 8 oyuncudan biri olan Michy Batshuayi cezadan kurtulamadı. Gördüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

SERİ BİTTİ
FENERBAHÇE, Galatasaray derbisinden sonra çıktığı biri Türkiye Kupası, 3'ü Süper Lig olmak üzere 4 maçı da kazanmıştı. Galibiyet serisi, Adana Demirspor deplasmanında alınan beraberlikle son buldu. Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği yeni hafta öncesi sarı-lacivertliler önemli bir avantajı kaçırdı. Liderle puan farkı 6'ya çıktı.

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Fenerbahçe’ye dev çelme
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