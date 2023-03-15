Fenerli Jesus’a inanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı ağırlayacak. Sarılacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek.Portekizli hoca, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 maçta da rakiplerini elemeyi başardı. Benfica, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı safı dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırdı.Skor dezavantajına rağmen çeyrek final hayali kuran Jorges Jesus, oyuncularına ilk maçtaki hataları anlatıyor ve uyarılarda bulunuyor. Samandıra'da her idman öncesi motivasyon konuşmaları yapan Portekizli hocanın,dediği öğrenildi.2009-10 Benfica-Marsilya2010-11 Benfica-PSG2012-13 Benfica-Bordeaux2013-14 Benfica-Tottenham2017-18 S. Lizbon- V. Plzen* Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı...yarın 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Sevilla ile oynayacağı müsabakanın hakem ekibi UEFA tarafından açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Oliver, bu sezon Trabzonspor'un Kopenhag'a Danimarka'dayenildiği maçı da yönetmişti