Ferdi sezon sonu gider

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün bir TV kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığın kıyısında olduğunu söyledi. Kendi döneminde yapılan ilk dış transferin Ferdi olduğunu da vurgulayan başkan Ali Koç, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını da duyurdu. 14 Temmuz 2018'de Hollanda ekibi NEC Nijmegen'dentransfer edilen 24 yaşındaki oyuncu geride kalan süreçte F.Bahçe'nin en etkili silahı haline gelirken performansı ve savaşçılığı ile de taraftarın sevgilisi oldu.başkan EURO 2024 sonrasında futbolcunun ayrılığı için şunları söyledi:"Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi.Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde."MaçAsistİsabetli pastop çalmatehlike engellemebaşarılı dribbligCENGİZ ÜNDER ile İrfan Can Kahveci arasında sağ kanattaki forma savaşı artarken son maçta Cengiz ilk 11'deydi. Baskıyı artırmak ve topu daha fazla ayakta tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci ile ikinci yarıya başlamıştı., Rize'de hocasından forma bekliyor.