Ferdi sezon sonu gider

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün bir TV kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığın kıyısında olduğunu söyledi. Kendi döneminde yapılan ilk dış transferin Ferdi olduğunu da vurgulayan başkan Ali Koç, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını da duyurdu. 14 Temmuz 2018'de Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin Euro'ya
transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu geride kalan süreçte F.Bahçe'nin en etkili silahı haline gelirken performansı ve savaşçılığı ile de taraftarın sevgilisi oldu. Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Ferdi için hem sezon başı hem de devre arasında gelen teklifler yönetim tarafından sezon sonuna ertelenirken
başkan EURO 2024 sonrasında futbolcunun ayrılığı için şunları söyledi:
F.BAHÇE'DE MUTLU AMA...
"Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Her maç üstüne koyarak gidiyor.
Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde."
BU SEZON FERDİ
24
Maç 2
Asist 47.9
İsabetli pas 1.9
top çalma 1.4
tehlike engelleme 1.7
başarılı dribblig
İRFAN CAN FORMA İSTİYOR
CENGİZ ÜNDER ile İrfan Can Kahveci arasında sağ kanattaki forma savaşı artarken son maçta Cengiz ilk 11'deydi. Baskıyı artırmak ve topu daha fazla ayakta tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci ile ikinci yarıya başlamıştı. Performansının ilk 11'e geri dönmeye yeteceğini düşünen İrfan Can
, Rize'de hocasından forma bekliyor.