Ferdi’ye Arsenal’den adım adım takıp

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda gideceğini açıkladığı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in yakın takibinde. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda. Londra ekibinin sportif direktörü Edu Gaspar, dün Hatayspor sınavını takip etti.
Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, rekor bir transfer ücreti bekliyor. Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için kapı 20 milyon Euro'dan açılacak.