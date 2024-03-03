Ferdi’ye Arsenal’den adım adım takıp

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda gideceğini açıkladığı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in yakın takibinde. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu göz hapsine almış durumda.Süper Lig'de bu sezon sadece bir maç kaçıran ve diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, rekor bir transfer ücreti bekliyor.