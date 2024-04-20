Fiyaskoyla sonuçlandı!

Birliği'nin TFF seçimlerini hazirana almak için başlattığı imza kampanyasında rakamın 53 olduğu bildirildi.TFF, seçim tarihini 18 Temmuz olarak duyurmuştu. Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu heyet, pazartesi günü TFF yönetimi ile bir araya gelecek. Heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçim tarihini haziran başına çekmesini isteyecek. Fakat TFF'nin temmuz başı dışında bir tarih düşünmediği öğrenildi.Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, hafta içi yaptığı toplantıda 200 imzayı bulduklarını açıklamıştı.