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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Fred sevinci

Samet YÜKSEL
Fred sevinci

Brezilyalı oyuncu takımlara idmanlara başladı. Fred, İsmail Kartal görev verirse Adana Demirspor maçında oynayacak

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'nin oyununda ciddi bir düşüş görünüyor. Bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, Ludogorets'e karşı üretken de olamadı. Crespo-İsmail Yüksek-Zajc üçlüsü ile müsabakaya başlayan İsmail Kartal, istediği verimi alamadı. Orta alanda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde ve Konferans Ligi'nde oynayamayan Fred'in ise kalite farkı bariz ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin kalbi konumunda olan Sambacı'dan mutlu haber geldi. Tedavisi çok başarılı geçen yıldız futbolcu, dün takımla idmana çıktı ve mutlu bir fotoğraf ile bu anı ölümsüzleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal görev verirse Fred, yarınki maçta sahada olacak.

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Fred sevinci
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