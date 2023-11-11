Fred sevinci

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'nin oyununda ciddi bir düşüş görünüyor. Bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, Ludogorets'e karşı üretken de olamadı.üçlüsü ile müsabakaya başlayan İsmail Kartal, istediği verimi alamadı. Orta alanda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde ve Konferans Ligi'nde oynayamayan Fred'in ise kalite farkı bariz ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin kalbi konumunda olan Sambacı'dan mutlu haber geldi. Tedavisi çok başarılı geçen yıldız futbolcu,Teknik direktör İsmail Kartal görev verirse Fred, yarınki maçta sahada olacak.