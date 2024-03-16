Geliyoruz komşu!

UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirildi.Avrupa'daki tek temsilcimiz olan sarılacivertliler, bu turu geçmesi halinde deeşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.Kanarya çeyrek finalde ilk maçını 11 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak. Yarı finaller ise 2-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.KONFERANS Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'i eleyerek çeyrek finale yükselen Olympiakos, Yunan liginde ise play-off'ta şampiyonluk mücadelesi veriyor.Takım değeri 110 milyon Euro olan kırmızı- beyazlıların hücumda en etkili silahları… Orta sahadaöne çıkan isimler.Daha önce Hatayspor'da forma giyen Faslı santrforu, Portekizli forvet Daniel Podence 12 gol, 4 asistle takip ediyor.Fenerbahçe'ninkaptanı Edin Dzeko, Olympiakos ile eşleşmelerini FB TV'ye değerlendirdi. Yunan ekibinin Maccabi Tel Aviv'i elediği maçı izlediğini aktaran Bosna Hersekli forvet, "Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim.Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum" dedi. İkinci maçı sahalarında oynamalarının avantaj olduğunu da aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki en önemlisi, orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak" ifadelerini kullandı.Saint-Gilloise maçında 75. dakikada oyuna girip 10 dakika sonra sakatlanan Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.Disiplin Kurulu, Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. Yapılan açıklamada, cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübe ayrıca 80 bin Euro para cezası verildi.- Yunanistan Süper Ligi'ninKupa (4)zaferleriyle müzesine toplamda 79kupa götürdü.- İnişli çıkışlı bir grafik çizen Pire ekibinde yönetim,Sezona Diego Martinez ile başladı, ardından Carlos Carvalhal getirildi.Portekizli çalıştırıcının macerası da kısa sürerken yerine İspanyol Jose Luis Mendilibar koltuğa oturdu.- Olympiakos, 1963 yılında tek uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı kazandı.Avrupa Ligi'nde de 4 kez son 16'ya kalmayı bildi.- 26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Pire takımının en genç ismi; stoper Andreas Ndoj. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta oynadı ve 1 gol attı.- Bu sezon 41 karşılaşma oynayan Olympiakos, 13 maçı gol yemeden bitirdi.UĞUR ÇEMBÜLENT TİMURLENKRövanşı alma zamanıSON 16 kurasında Saint-Gilloise, Fenerbahçe için 'Sert rakip'; Maccabi Tel Aviv, Olympiakos cephesinde 'Tur cepte' görünen takımdı. Fenerbahçe, Belçika ekibinden turu ilk maçta alırken ülkesindeki finali hayal eden Olympiakos ilk maçta sahasında İsrail temsilcisi karşısında 4-1 mağlup olarak dağıldı. Bu oyunda çok zor olanı başardılar.Özellikle Kadıköy'deki karşılaşmada Pereira'nın 3'lü defans tercihi, bütün orta sahanın yükünü Gustavo ve Mert Hakan'a yüklediği 0-3 biten maçı taraftarlar iyi hatırlar.