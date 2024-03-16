Geliyoruz komşu!

UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirildi. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Avrupa'daki tek temsilcimiz olan sarılacivertliler, bu turu geçmesi halinde de Aston Villa-Lille
eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
YARI FİNALLER 2-9 MAYIS'TA
Kanarya çeyrek finalde ilk maçını 11 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak. Yarı finaller ise 2-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Gözünü 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak finale diken Kanarya, rakibini geçerek hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.
TANIDIK GOLCÜ EL KAABİ'YE DİKKAT!
KONFERANS Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'i eleyerek çeyrek finale yükselen Olympiakos, Yunan liginde ise play-off'ta şampiyonluk mücadelesi veriyor. Normal sezonu 57 puanla üçüncü bitiren Pire ekibi, şampiyonluk turunda ise ilk maçını Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'a 3-1 kaybetti.
Takım değeri 110 milyon Euro olan kırmızı- beyazlıların hücumda en etkili silahları Kostas Fortunis ile Ayoub El Kaabi
… Orta sahada Masouras ile Camara
öne çıkan isimler. Jose Luis Mendilibar'ın çalıştırdığı ve maçlarını 33 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda oynayan Olympiakos'ta 25 golle takımın skor yükünü El Kaabi çekiyor.
Daha önce Hatayspor'da forma giyen Faslı santrforu, Portekizli forvet Daniel Podence 12 gol, 4 asistle takip ediyor. Fortounis ve Podence, cezası nedeniyle ilk maçta oynamayacak.
'TURU GEÇME ŞANSIMIZ EŞİT'
Fenerbahçe'nin
kaptanı Edin Dzeko, Olympiakos ile eşleşmelerini FB TV'ye değerlendirdi. Yunan ekibinin Maccabi Tel Aviv'i elediği maçı izlediğini aktaran Bosna Hersekli forvet, "Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum" dedi. İkinci maçı sahalarında oynamalarının avantaj olduğunu da aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki en önemlisi, orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak" ifadelerini kullandı.
MERT HAKAN YANDAŞ TRABZON'DA YOK!
UNION
Saint-Gilloise maçında 75. dakikada oyuna girip 10 dakika sonra sakatlanan Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Adalesinde problem yaşayan ve karşılaşma sonrası durumunun iyi olmadığını söyleyen tecrübeli oyuncunun, yarınki Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
UEFA'DAN AĞIR CEZA
UEFA
Disiplin Kurulu, Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. Yapılan açıklamada, cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübe ayrıca 80 bin Euro para cezası verildi. Fenerbahçe, çeyrek final ve turu geçmesi halinde yarı finalde dış saha maçlarını tribün desteği olmadan oynayacak. Ceza, final mücadelesini kapsamıyor.
5 MADDEDE OLYMPİAKOS
- Yunanistan Süper Ligi'nin 47 ile en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olan Olympiakos, Yunanistan Kupası (28) ve Süper
Kupa (4)
zaferleriyle müzesine toplamda 79
kupa götürdü.
- İnişli çıkışlı bir grafik çizen Pire ekibinde yönetim, bu sezon 3 kez teknik adam değiştirdi.
Sezona Diego Martinez ile başladı, ardından Carlos Carvalhal getirildi.
Portekizli çalıştırıcının macerası da kısa sürerken yerine İspanyol Jose Luis Mendilibar koltuğa oturdu.
- Olympiakos, 1963 yılında tek uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde 1998-99'da çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Yunan ekibi,
Avrupa Ligi'nde de 4 kez son 16'ya kalmayı bildi.
- 26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Pire takımının en genç ismi; stoper Andreas Ndoj. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta oynadı ve 1 gol attı.
- Bu sezon 41 karşılaşma oynayan Olympiakos, 13 maçı gol yemeden bitirdi.
UĞUR ÇEM
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Rövanşı alma zamanı
SON 16 kurasında Saint-Gilloise, Fenerbahçe için 'Sert rakip'; Maccabi Tel Aviv, Olympiakos cephesinde 'Tur cepte' görünen takımdı. Fenerbahçe, Belçika ekibinden turu ilk maçta alırken ülkesindeki finali hayal eden Olympiakos ilk maçta sahasında İsrail temsilcisi karşısında 4-1 mağlup olarak dağıldı. Bu oyunda çok zor olanı başardılar. Rövanşı deplasmanda 6-1 kazanıp Fenerbahçe'ye rakip oldular. 2 sene önce İstanbul'da 3-0, Tire'de 1-0 kazanırken karşılarındaki Fenerbahçe'den sadece 3 oyuncu var; Ferdi, Osayi ve Mert Hakan.
Özellikle Kadıköy'deki karşılaşmada Pereira'nın 3'lü defans tercihi, bütün orta sahanın yükünü Gustavo ve Mert Hakan'a yüklediği 0-3 biten maçı taraftarlar iyi hatırlar. İşte bu yönüyle de yeni ve elbette ki çok daha güçlü kadrosuyla F.Bahçe için hem bir tur mücadelesi hem de bir rövanş olacak.