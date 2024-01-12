‘Gidiyorum’ dedi inadı kırdı

Deneyimli orta sahanın resti Milan’ın 6 milyon Euro ısrarında geri adım attırdı. 4.5 milyon Euro’ya el sıkışıldı. 30 yaşındaki futbolcu da bugün resmi imzayı atacak
Fenerbahçe, ara transfere hızlı bir giriş yaptı. Dünyanın önde gelen stoperlerinden Bonucci'yi renklerine katan sarı-lacivertliler, şimdi de uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı. Haziranayında Bosna-Hersekli oyuncuikna edilmişancak Milan'ıninadı kırılamamıştı. Sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki orta saha, "Beni bırakın bengitmek istiyorum" restini çekince İtalyan kulübü de yumuşadı.
SENELİK 2 MİLYON EURO ALACAK
Milan, 6 milyon Euroısrarından vazgeçerek 4.5milyon Euro'ya kadar düştü.İlk teklifi 3 milyon Euroolan sarı-lacivertliler bonuslarlabu rakama çıkıncaanlaşma sağlandı. 3 yıllıksözleşmeye ve yıllık 2 milyonEuro'luk teklifi olumlubulan Krunic, bugün temsilcisiylebirlikte İstanbul'agelip resmi imzayı atacak.