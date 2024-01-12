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Giriş Tarihi: 12.1.2024

‘Gidiyorum’ dedi inadı kırdı

Samet YÜKSEL
‘Gidiyorum’ dedi inadı kırdı

Deneyimli orta sahanın resti Milan’ın 6 milyon Euro ısrarında geri adım attırdı. 4.5 milyon Euro’ya el sıkışıldı. 30 yaşındaki futbolcu da bugün resmi imzayı atacak

Fenerbahçe, ara transfere hızlı bir giriş yaptı. Dünyanın önde gelen stoperlerinden Bonucci'yi renklerine katan sarı-lacivertliler, şimdi de uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı. Haziran ayında Bosna- Hersekli oyuncu ikna edilmiş ancak Milan'ın inadı kırılamamıştı. Sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki orta saha, "Beni bırakın ben gitmek istiyorum" restini çekince İtalyan kulübü de yumuşadı.

SENELİK 2 MİLYON EURO ALACAK
Milan, 6 milyon Euro ısrarından vazgeçerek 4.5 milyon Euro'ya kadar düştü. İlk teklifi 3 milyon Euro olan sarı-lacivertliler bonuslarla bu rakama çıkınca anlaşma sağlandı. 3 yıllık sözleşmeye ve yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi olumlu bulan Krunic, bugün temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.

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‘Gidiyorum’ dedi inadı kırdı
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