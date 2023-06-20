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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Yıllarca Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin formasını terleten tecrübeli oyuncu, 38 yaşında kariyerini noktaladı

Milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan tecrübeli oyuncu, "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim" ifadelerini kullandı. Oynadığı kulüplere, hocalarına, basın mensuplarına ve taraftara teşekkür eden Gönül, "Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle" mesajını yazdı.

8 KUPA KALDIRDI
Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden 2007'de Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül'ün 2016'da Beşiktaş'a imza atması büyük ses getirmişti. 4 yıl siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, son iki sezonda ise Çaykur Rizespor'da oynadı. Tam 66 kez de Milli Takım'da görev yapan Gökhan Gönül, kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Gökhan Gönül futbolu bıraktı
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