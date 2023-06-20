Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandı. Oynadığı kulüplere, hocalarına, basın mensuplarına ve taraftara teşekkür eden Gönül,mesajını yazdı.Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden 2007'de Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül'ün 2016'da Beşiktaş'a imza atması büyük ses getirmişti. 4 yıl siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, son iki sezonda ise Çaykur Rizespor'da oynadı. Tam 66 kez de Milli Takım'da görev yapan Gökhan Gönül, kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.