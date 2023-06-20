Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Yıllarca Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin formasını terleten tecrübeli oyuncu, 38 yaşında kariyerini noktaladı
Milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan tecrübeli oyuncu, "Hayalleriminçok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbolhayatım için artık veda zamanı. Birfutbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı,heyecanımı çok yoğun yaşadığımbu 25 yılın ardından söyleyecekçok söz, seçmekte zorlandığımyüzlerce anı var. Bugün sadece, ensamimi haliyle sizlere veda etmekistedim" ifadelerini kullandı. Oynadığı kulüplere, hocalarına, basın mensuplarına ve taraftara teşekkür eden Gönül, "Hatalar yaptım,kırdım, kırıldım, yeniden başladım.Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak,tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlarateşekkür etmek istiyorum. Futbolu çok seven,futboldan kopamayan biri olarak, yenidengörüşmek dileğiyle" mesajını yazdı.
8 KUPA KALDIRDI
Altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden 2007'de Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül'ün 2016'da Beşiktaş'a imza atması büyük ses getirmişti. 4 yıl siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, son iki sezonda ise Çaykur Rizespor'da oynadı. Tam 66 kez de Milli Takım'da görev yapan Gökhan Gönül, kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.