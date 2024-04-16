‘Gol atmak için alındım’

Fenerbahçe tarihinde bir sezonda 20 gole ulaşan 5. yabancı oyuncu olan Dzeko bu durum için "Benim işim bu. Fenerbahçe beni gol atmam için transfer etti" yorumu yaptı. Süper Lig gol krallığı yarışında Galatasaraylı İcardi ile yarışan, 38 yaşına rağmen sarılacivertli forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 24 gol-9 asistlik performansa ulaşan Boşnak golcü, şampiyonluğu krallığın önüne koyarak şunları söyledi: "Fenerbahçe beni gol atmam için transfer etti. Ben de bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum. Önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bunun için de tüm takım olarak çok çalışıyoruz. Sadece ligde değil Avrupa'da da bunu başarmak istiyoruz. Bunun için de benim işimi iyi yapmam ve gol atmam gerekiyor."