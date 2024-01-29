Göründüğü gibi değil!

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasında oyuncularının performansını çok beğendiğini söyledi. Edin Dzeko'nun performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan 62 yaşındaki hoca, "Dzeko 2-3 haftadır belki durağan gözüküyor ama çok akıllı, duracağı yeri biliyor, savunmaya yardım eden, takım bütünlüğüne katkı sağlayan, bağlantı yapan bir oyuncu.Bazı oyuncular S.O.S vermeye başladı. Bir fırsat bulsak da onları dinlendirebilsek diye ara kolluyoruz" dedi.Transferle ilgili de konuşan Kartal, "Sportif direktör Mario Branco bana bir rapor verdi. Bazı şeyler anlattı. Bazı oyuncuların gitmesi-kalmasıyla ilgili kesinleşen bir şey yok.ifadelerini kullandı. Forma adaletiyle ilgili de "Bu zor bir iş. Hepsi oynamak istiyor, kariyerli oyuncular. Bu oyuncularla samimi olmalısınız.Birlikte orta yol buluyoruz. İrfan Can son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen dinlendirdim" diye konuştu.Kartal, yeni transfer Bonucci'yi hazır olmasına rağmen Ankaragücü'ne karşı riske etmedi. Yüksek yaşını da hesaba katan tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan stoperin tam olarak formuna kavuştuktan sonra görev almasını istiyor. 36 yaşındaki futbolcu, idmanda bir sakatlık yaşamış ve bir önceki maç olan Başakşehir karşısında kadrodan çıkarılmıştı. Bonucci'nin yerine ise Serdar Aziz maça 11'de başladı. Bu arada yedek kaleci İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyonu sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Yedek kulübesinde 18 yaşındaki Furkan Onur Akyüz oturdu.yeni transferi Çağlar Söyüncü, dün Ankaragücü karşılaşmasını stadyumda izledi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği milli stoper,Teknik direktör İsmail Kartal, Çağlar hakkındaki soruları "Resmi imzalar atıldıktan sonra konuşabilirim" şeklinde yanıtladısol beki Matej Hanousek, maçın ardından itirafta bulundu. 30 yaşındaki Çekyalı futbolcu, "Kanat oyunu hakkında konuşmam gerekirse, F.Bahçe çok rotasyonlu bir takım. Markaj yapması çok zordu.Kimi marke edeceğimi şaşırdım bazen. Daha yakın durabilseydim topu daha iyi alabilirdim ama imkânsıza yakın bir performans vardı F.Bahçe'nin kanatlarında, gerçekten iyi oynadılar" diye konuştu.