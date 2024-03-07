Hafife alırsa bedelini öder

Yıllardır Belçika futbolunda görev yapan Sint-Truiden U21'in genç teknik direktörü Serdal Güvenç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Union Saint- Gilloise'u'a değerlendirdi. Belçika ekibinin tarihinin kupalarla dolu olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Club Brugge ve Anderlecht'ten sonra en fazla şampiyon olan takımdan bahsediyoruz.2020'de 48 yıl sonra Belçika Süper Ligi'ne yükseldiler. Son iki sezonda son anlarda şampiyonluğu kaybettiler." dedi.Takımın uzun zamandır belli bir sistem üzerinden devam ettiğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti: "Hocaları değişiyor ama kulüpte belirli bir sistem mevcut. Ona göre alıp satıyorlar.Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar. Union, Konferans Ligi'nde sürpriz yapabilecek bir ekip.Orta sahada ise Cameron Puertas ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu…""Geriden oyun kurarak tehdit oluşturuyorlar. Bazen Nilsson'un boy avantajını kullanarak uzun topla oyunu rakip sahaya yıkabiliyorlar.Arkadaşlarına göre ağır kalıyor. Fenerbahçe, arkaya atacağı toplarla etkili olabilir. F.Bahçe'nin en büyük hatası, Belçika Ligi'ni ve Union'u küçük görmesi olur.Umarım Belçika'dan iyi bir skorla dönerek turu geçen taraf olurlar."1984 yılında Belçika'da doğan Serdal Güvenç, futbolculuğu döneminde Türkiye'de Kırşehirspor ve Akhisarspor gibi kulüplerde bir süre forma giydi. 4 yıldır antrenörlük yapan geçen genç çalıştırıcı, yaklaşık iki yıldır da Sint-Truiden'ın altyapısında çalışıyor.Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, basın toplantısında ilginç bir konuya dikkat çekti: "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan soru şu; rakibimiz Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye alıyor? Süper Lig'de Galatasaray'ın iki puan arkasındalar. Üzerlerinde çok ciddi baskı var. Kaliteli oyuncuları var. Asıl soru şu, bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak?"GÜRCAN BİLGİÇSARI-LACIVERTLI ekip için bu gece çıkacağı karşılaşma, kesinlikle öylesine bir maç değil… Sahada Fenerbahçe formasından önce Türk bayrağı var. Ülkenin uluslararası platformlardaki kalan tek takımı durumunda. Bu nedenle en iyi, en hak eden, en formda oyuncularla sahada olmalılar. Teknik direktör İsmail Kartal, ligdeki şampiyonluk yarışını düşünerek hareket etmemeli. Çünkü bu takım sadece lig için kurgulanmadı. Belki de temsil kabiliyeti en yüksek kadro. Dolayısıyla Fred katılır mı, bilemem ama cumartesi günü Hatayspor deplasmanında sahaya hangi takım çıktıysa eksikler haricinde değişiklik yapılmadan şans verilmelidir.