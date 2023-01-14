Haji’nin yanında bünyamin!

Fenerbahçeli yöneticilerin, önceki gün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'daki buluşmasında Haji Wright'ın yanı sıra Bünyamin Balcı da gündeme geldi. Sarılacivertliler, Akdeniz ekibine iki futbolcuya karşılık paket teklif hazırladı. Haji için 4.5 milyon Euro ile masaya oturan Fenerbahçe, Bünyamin için de 2.5 milyon Euro önerdi.Sağ beksıkıntısı olmayan Fenerbahçe'nin BünyaminBalcı'yı yerli kuralından dolayıkadrosuna katmak istediği belirtildi.Sarı-lacivertliler ayrıca sezonsonunda Osayi-Samuel veFerdi Kadıoğlu'na gelecek olasıteklifler nedeniyle şimdidensağ bek pozisyonunu garanti altınaalmayı planlıyor.Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Haji Wright ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, "Haji Wright'la ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" dedi.BİR GÖRÜŞSezonun en iyi yatırımı olurWright, Fenerbahçe için öncelikle uyum sorunu olmayan bir seçenek. Alacaksınız ve hemen oynatabileceksiniz. Ligi de biliyor, Fenerbahçe'yi de. Direkt oynayan takımlar için de ideal bir forvet.Pas alacağı ve vereceği zamanlamada da az hata yapmaya başladı. Yaşını da göz önüne alırsak sezonun en iyi yatırımlarından biri olur Fenerbahçe için.