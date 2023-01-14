Haji’nin yanında bünyamin!

Sarı-lacivertliler, iki oyuncu için Akdeniz ekibine paket teklif hazırladı. Haji Wright’a karşılık 4.5, Bünyamin Balcı’ya da 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Paranın yanı sıra 2 ya da 3 oyuncu takas olarak gönderilecek
Fenerbahçeli yöneticilerin, önceki gün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'daki buluşmasında Haji Wright'ın yanı sıra Bünyamin Balcı da gündeme geldi. Sarılacivertliler, Akdeniz ekibine iki futbolcuya karşılık paket teklif hazırladı. Haji için 4.5 milyon Euro ile masaya oturan Fenerbahçe, Bünyamin için de 2.5 milyon Euro önerdi. Antalyaspor'un ise 22 yaşındakisağ bekten beklentisinin 5 milyonEuro olduğu gelen bilgiler arasında.
OSAYİ-SAMUEL VE FERDİ KADIOĞLU ETKİSİ
Bu transferde 2 veya 3 oyuncunun takastakullanılması beklenirken Akdenizekibinin aklında söz konusu futbolcularınmaaşlarını ödeme noktasında soruişareti bulunduğu belirtildi. Sağ beksıkıntısı olmayan Fenerbahçe'nin BünyaminBalcı'yı yerli kuralından dolayıkadrosuna katmak istediği belirtildi.Sarı-lacivertliler ayrıca sezonsonunda Osayi-Samuel veFerdi Kadıoğlu'na gelecek olasıteklifler nedeniyle şimdidensağ bek pozisyonunu garanti altınaalmayı planlıyor.
'8 TALİBİ VAR'
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Haji Wright ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, "Haji Wright'la ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" dedi.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Sezonun en iyi yatırımı olur Soru: HajiWrightF.Bahçe'yefayda sağlar mı? Haji Wright, Fenerbahçe için öncelikle uyum sorunu olmayan bir seçenek. Alacaksınız ve hemen oynatabileceksiniz. Ligi de biliyor, Fenerbahçe'yi de. Direkt oynayan takımlar için de ideal bir forvet. İrifiziğine rağmen sprinterbir futbolcu.Nuri hocayla oyunuda gelişti. Pas alacağı ve vereceği zamanlamada da az hata yapmaya başladı. Yaşını da göz önüne alırsak sezonun en iyi yatırımlarından biri olur Fenerbahçe için.