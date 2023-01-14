Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Haji’nin yanında bünyamin!
Giriş Tarihi: 14.1.2023

Haji’nin yanında bünyamin!

Samet YÜKSEL
Haji’nin yanında bünyamin!

Sarı-lacivertliler, iki oyuncu için Akdeniz ekibine paket teklif hazırladı. Haji Wright’a karşılık 4.5, Bünyamin Balcı’ya da 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Paranın yanı sıra 2 ya da 3 oyuncu takas olarak gönderilecek

Fenerbahçeli yöneticilerin, önceki gün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'daki buluşmasında Haji Wright'ın yanı sıra Bünyamin Balcı da gündeme geldi. Sarılacivertliler, Akdeniz ekibine iki futbolcuya karşılık paket teklif hazırladı. Haji için 4.5 milyon Euro ile masaya oturan Fenerbahçe, Bünyamin için de 2.5 milyon Euro önerdi. Antalyaspor'un ise 22 yaşındaki sağ bekten beklentisinin 5 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

OSAYİ-SAMUEL VE FERDİ KADIOĞLU ETKİSİ
Bu transferde 2 veya 3 oyuncunun takasta kullanılması beklenirken Akdeniz ekibinin aklında söz konusu futbolcuların maaşlarını ödeme noktasında soru işareti bulunduğu belirtildi. Sağ bek sıkıntısı olmayan Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'yı yerli kuralından dolayı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler ayrıca sezon sonunda Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na gelecek olası teklifler nedeniyle şimdiden sağ bek pozisyonunu garanti altına almayı planlıyor.

'8 TALİBİ VAR'
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Haji Wright ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, "Haji Wright'la ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" dedi.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Sezonun en iyi yatırımı olur
Soru: Haji Wright F.Bahçe'ye fayda sağlar mı?
Haji Wright, Fenerbahçe için öncelikle uyum sorunu olmayan bir seçenek. Alacaksınız ve hemen oynatabileceksiniz. Ligi de biliyor, Fenerbahçe'yi de. Direkt oynayan takımlar için de ideal bir forvet. İri fiziğine rağmen sprinter bir futbolcu. Nuri hocayla oyunu da gelişti. Pas alacağı ve vereceği zamanlamada da az hata yapmaya başladı. Yaşını da göz önüne alırsak sezonun en iyi yatırımlarından biri olur Fenerbahçe için.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Rami Kütüphanesi'ni aynı zamanda kültür merkezi olarak planladık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu! Babacan'dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Son dakika haberleri… Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan, evinde Hatayspor’u 4 golle yendi…
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...
Şar ili şar şarrani
ARKADAŞINA GÖNDER
Haji’nin yanında bünyamin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA