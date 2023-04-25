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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Harakiri!

Harakiri!

Şampiyonluk havasına girip Kadıköy’ü tıklım tıklım dolduran taraftarı önünde Arda Güler’in iki golüyle öne geçen Kanarya, Ethemi’nin biri penaltıdan iki golüyle şok yaşadı. 71’de Pedro ile yeniden üstünlüğü ele aldı ancak son dakikaların takımı bu kez 90+6’da Eze’ye teslim oldu

KAZANDIĞI GİBİ KAYBETTİ
Süper Lig'de son iki maçını uzatma dakikalarında gelen gollerle kazanan Fenerbahçe, bu kez 90+6'da 2 puandan oldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü 90+6'da Crespo ile 2-1, Başakşehir'i de 90+3'te Pedro ile 2-1 yenmişti. Dün uzatmanın 6. dakikasında Eze'nin golüyle 3-3'e razı oldu.



GÜLER MISIN AĞLAR MISIN?
Fenerbahçe'nin 18'lik genç yeteneği Arda Güler dün iki golle dikkat çekti ama sonuç emeğini boşa çıkardı. Arda, en son ligin ikinci haftasında 15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa maçında 2 gol birden atmış sonrasında sessiz kalmıştı. Genç oyuncu karşılaşma sonrası, "Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Galibiyetten başka bir şeye tahammülümüz yoktu. Taraftarımızdan özür diliyoruz" açıklaması yaptı.




TARTIŞILAN POZİSYONLAR
5. DAKİKADA Fenerbahçe Szalai ile ağları buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Hakem Kadir Sağlam, gol öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığı kararını verdi.
İLK yarının sonlarında İsmail Yüksek'le girdiği ikili mücadelede top ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in eline çarptı. Hakem 'devam' dedi.
54. DAKİKADA sağ çaprazdan çalımlarla ilerleyen Eze'nin vuruşunda top Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından sekip, koluna çarptı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem penaltıyı verdi.

İSTANBUL'DANİSTANBUL'DAN BİR İLKBİR
Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, Ağustos 2003'ten (3-0) bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.

SİVAS SERİSİ BAŞLIYOR
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe iki maç üst üste Sivas deplasmanına çıkacak. 29 Nisan'da lig mücadelesi vereceği rakibiyle 3 Mayıs'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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