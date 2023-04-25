Süper Lig'de son iki maçını uzatma dakikalarında gelen gollerle kazanan Fenerbahçe, bu kez 90+6'da 2 puandan oldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü 90+6'da Crespo ile 2-1, Başakşehir'i de 90+3'te Pedro ile 2-1 yenmişti. Dün uzatmanın 6. dakikasında Eze'nin golüyle 3-3'e razı oldu.Fenerbahçe'nin 18'lik genç yeteneği Arda Güler dün iki golle dikkat çekti ama sonuç emeğini boşa çıkardı. Arda, en son ligin ikinci haftasında 15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa maçında 2 gol birden atmış sonrasında sessiz kalmıştı. Genç oyuncu karşılaşma sonrası, "Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu.açıklaması yaptı.Fenerbahçe Szalai ile ağları buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Hakem Kadir Sağlam, gol öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığı kararını verdi.yarının sonlarında İsmail Yüksek'le girdiği ikili mücadelede top ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in eline çarptı. Hakem 'devam' dedi.sağ çaprazdan çalımlarla ilerleyen Eze'nin vuruşunda top Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından sekip, koluna çarptı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem penaltıyı verdi.Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, Ağustos 2003'ten (3-0) bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe iki maç üst üste Sivas deplasmanına çıkacak. 29 Nisan'da lig mücadelesi vereceği rakibiyle 3 Mayıs'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.