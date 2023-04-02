Her derbi 3’lü oynanmaz

Bence bu karşılaşmanın favorisi yok. Yüzde 50-50 diyebiliriz. Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'a göre daha iyi G.Saray maçında üçlü savunma ile sarı-lacivertliler arkada çok büyük boşluklar verdi. Yine aynısı olursa Aboubakar ve Cenk affetmez!
İki kulübün taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda tribünler büyük bir etkendir. Fenerbahçe avantajını akıllıca kullanmalı Geçmişte sayısız kez derbi oynamış olan Mert Nobre, bugünkü Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesi SABAHSPOR'A çok özel açıklamalarda bulundu. Derbinin favorisi olmadığını dile getiren Nobre sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 50-50 diyebiliriz. Puan farkı da çok değil. Fenerbahçe çok iyi başladı ama Dünya Kupası'nın ardından düşüşe geçti. Beşiktaş ise Şenol Güneş'le birlikte bir çıkış yakaladı. Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi. Ferdi, Szalai, Arda,Valencia, Zajc çok kaliteli isimler. Forvette eksiklerinin olması Fenerbahçe için büyük bir şanssızlık. Ama Valencia çok iyi bir golcü. Beşiktaş'ta da aynı şekilde Aboubakar… Derbileri oynamak kolay değildir. Forvetlerin işi o yüzden çok zor."
FORMASYON TAHMİN EDİLEBİLİR OLMAMALI
"Jorge Jesus, çok stratejik bir hoca ancak her derbiye üçlü çıkılmaz. Bambaşka bir sistemle oynamak gerekir. Herkesin tahmin edeceği bir formasyon olmamalı. Farkınızı buradaortaya çıkarmalısınız. Her derbinin hikâyesi farklıdır. Büyük maçlarda bazen öndeoynarsın ve arkada boşlukbırakırsın. Bu Anadolu maçlarında çok sorun olmaz ama Galatasaray derbisinde gördük; Fenerbahçe üçlü başladı ve arkada büyük boşluklar verdi. Barış Alper ve Kerem çok rahattı. Galatasaray maçı gibi olursa Aboubakar ve Cenk affetmez. Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda büyük bir etkendir. Fenerbahçe bu avantajını akıllıca kullanmalı."
ARDA GÜLER BREZİLYALI OLSA DAHA FAZLA OYNARDI Fenerbahçe'nıniki genç yeteneğineövgüler yağdıranNobre, "Arda Gülerinanılmaz bir oyuncu.Çok kolay çalım atabiliyor,teknik kapasiteside çok fazla.Brezilya'da doğsaydıçok farklı olurdu.Maçlarda daha fazlasüre alırdı. Fiyatı dabaşka olurdu. Bencederbide kesinliklegörev yapmalı. Çokda rahat oynar. Bencetamamıyla hazır.Derbilerin atmosferiağırdır ancakArda'nın sakinliğinive soğukkanlılığınıhepimiz biliyoruz.Ferdi'nin de inanılmazbir çizgisi var.Hep o çizgide oynuyorve hiç aşağı düşmüyor"ifadelerinikullandı.
VALENCİA ÇOK HAREKETLİ YANIMDA ONU İSTERDİM
Mert Nobre; Beşiktaş'ta Cenk,Aboubakar ve Ghezzal'ın ekstrabir üçlü olduğunu belirtirkenFenerbahçe'den Enner Valencia'yaayrı bir parantez açtı: "Ben derbidesahada olsaydım, yanımdaValencia'yı isterdim. Çünkü dahahareketli bir futbolcu."