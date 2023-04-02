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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Her derbi 3’lü oynanmaz

Samet YÜKSEL
Her derbi 3’lü oynanmaz

Bence bu karşılaşmanın favorisi yok. Yüzde 50-50 diyebiliriz. Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'a göre daha iyi G.Saray maçında üçlü savunma ile sarı-lacivertliler arkada çok büyük boşluklar verdi. Yine aynısı olursa Aboubakar ve Cenk affetmez!

İki kulübün taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda tribünler büyük bir etkendir. Fenerbahçe avantajını akıllıca kullanmalı
Geçmişte sayısız kez derbi oynamış olan Mert Nobre, bugünkü Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesi SABAH SPOR'A çok özel açıklamalarda bulundu. Derbinin favorisi olmadığını dile getiren Nobre sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 50-50 diyebiliriz. Puan farkı da çok değil. Fenerbahçe çok iyi başladı ama Dünya Kupası'nın ardından düşüşe geçti. Beşiktaş ise Şenol Güneş'le birlikte bir çıkış yakaladı. Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi. Ferdi, Szalai, Arda, Valencia, Zajc çok kaliteli isimler. Forvette eksiklerinin olması Fenerbahçe için büyük bir şanssızlık. Ama Valencia çok iyi bir golcü. Beşiktaş'ta da aynı şekilde Aboubakar… Derbileri oynamak kolay değildir. Forvetlerin işi o yüzden çok zor."

FORMASYON TAHMİN EDİLEBİLİR OLMAMALI
"Jorge Jesus, çok stratejik bir hoca ancak her derbiye üçlü çıkılmaz. Bambaşka bir sistemle oynamak gerekir. Herkesin tahmin edeceği bir formasyon olmamalı. Farkınızı burada ortaya çıkarmalısınız. Her derbinin hikâyesi farklıdır. Büyük maçlarda bazen önde oynarsın ve arkada boşluk bırakırsın. Bu Anadolu maçlarında çok sorun olmaz ama Galatasaray derbisinde gördük; Fenerbahçe üçlü başladı ve arkada büyük boşluklar verdi. Barış Alper ve Kerem çok rahattı. Galatasaray maçı gibi olursa Aboubakar ve Cenk affetmez. Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda büyük bir etkendir. Fenerbahçe bu avantajını akıllıca kullanmalı."

ARDA GÜLER BREZİLYALI OLSA DAHA FAZLA OYNARDI
Fenerbahçe'nın iki genç yeteneğine övgüler yağdıran Nobre, "Arda Güler inanılmaz bir oyuncu. Çok kolay çalım atabiliyor, teknik kapasitesi de çok fazla. Brezilya'da doğsaydı çok farklı olurdu. Maçlarda daha fazla süre alırdı. Fiyatı da başka olurdu. Bence derbide kesinlikle görev yapmalı. Çok da rahat oynar. Bence tamamıyla hazır. Derbilerin atmosferi ağırdır ancak Arda'nın sakinliğini ve soğukkanlılığını hepimiz biliyoruz. Ferdi'nin de inanılmaz bir çizgisi var. Hep o çizgide oynuyor ve hiç aşağı düşmüyor" ifadelerini kullandı.

VALENCİA ÇOK HAREKETLİ YANIMDA ONU İSTERDİM
Mert Nobre; Beşiktaş'ta Cenk, Aboubakar ve Ghezzal'ın ekstra bir üçlü olduğunu belirtirken Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya ayrı bir parantez açtı: "Ben derbide sahada olsaydım, yanımda Valencia'yı isterdim. Çünkü daha hareketli bir futbolcu."

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