Her derbi 3’lü oynanmaz

İki kulübün taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda tribünler büyük bir etkendir. Fenerbahçe avantajını akıllıca kullanmalıeçmişte sayısız kez derbi oynamış olan Mert Nobre, bugünkü Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesiçok özel açıklamalarda bulundu. Derbinin favorisi olmadığını dile getiren Nobre sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 50-50 diyebiliriz. Puan farkı da çok değil. Fenerbahçe çok iyi başladı ama Dünya Kupası'nın ardından düşüşe geçti. Beşiktaş ise Şenol Güneş'le birlikte bir çıkış yakaladı. Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi.Forvette eksiklerinin olması Fenerbahçe için büyük bir şanssızlık. Ama Valencia çok iyi bir golcü. Beşiktaş'ta da aynı şekilde Aboubakar… Derbileri oynamak kolay değildir. Forvetlerin işi o yüzden çok zor.""Jorge Jesus, çok stratejik bir hoca ancak her derbiye üçlü çıkılmaz. Bambaşka bir sistemle oynamak gerekir. Herkesin tahmin edeceği bir formasyon olmamalı.Her derbinin hikâyesi farklıdır.Bu Anadolu maçlarında çok sorun olmaz ama Galatasaray derbisinde gördük; Fenerbahçe üçlü başladı ve arkada büyük boşluklar verdi. Barış Alper ve Kerem çok rahattı. Galatasaray maçı gibi olursa Aboubakar ve Cenk affetmez. Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda büyük bir etkendir. Fenerbahçe bu avantajını akıllıca kullanmalı."iki genç yeteneğineövgüler yağdıranNobre, "Arda Gülerinanılmaz bir oyuncu.Çok kolay çalım atabiliyor,teknik kapasiteside çok fazla.Brezilya'da doğsaydıçok farklı olurdu.Maçlarda daha fazlasüre alırdı.Bencederbide kesinliklegörev yapmalı. Çokda rahat oynar.Derbilerin atmosferiağırdır ancakArda'nın sakinliğinive soğukkanlılığınıhepimiz biliyoruz.Hep o çizgide oynuyorve hiç aşağı düşmüyor"ifadelerinikullandı.Mert Nobre;belirtirkenFenerbahçe'den Enner Valencia'yaayrı bir parantez açtı: "Ben derbidesahada olsaydım, yanımdaValencia'yı isterdim. Çünkü dahahareketli bir futbolcu."