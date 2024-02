İcardi&Dzeko’yu geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı iki golle Fenerbahçe'ye çeyrek final kapısını açan Michy Batshuayi, tam bir yedek güç olarak alkış topluyor. Dzeko'nun gelişi ile kulübede kalan Belçikalı golcü, görev verildiği an klasını konuşturmayı bildi. Süper Lig'de 17 karşılaşmada sadece 375 dakika süre alırken 6 gol-1 asiste imza attı. 11 başladığı 2 Türkiye Kupası maçına 6 gol sığdırdı. Avrupa'da oynanan ve 640 dakika görev aldığı 10 maça 5 gol-2 asistle damgasını vurdu.Batshuayi'yi yedek bırakan Dzeko ise Fenerbahçe ile 2 bin 183 dakika sahada kalırken 20 gole imza atarken 109 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın as forveti İcardi 2 bin 481 dakikaya 18 gol sığdırdı. 137.8 dakikada bir fileleri bulan Arjantinli yıldız ile Batshuayi'nin arasında sadece 1 gol fark kaldı. Ligde son 5 maçta suskun kalan Dzeko, Süper Lig'de 16 golle krallık koltuğunda oturuyor. Onu Pendik'ten Thiam (14) ve İcardi (13) takip ediyor. Batshuayi'nin ise ligde 6 golü var.Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösterme hedefindeki Batshuayi, Dzeko'nun yedeği olarak kalmamak için ayrılmak istemişti. Ancak 3 milyon Euro'luk yıllık ücreti bulamadığı için kaldı. Yedek performansıyla da kendini gösterdi.F.Bahçe çok şanslıgeçen sezonu da çok verimli geçirdi. En büyük şansı ceza alanına çok giren bir takımda oynaması. Çünkü pozisyon oyuncusu. Sezgisi yüksek ve tilki gibi topun kendisine gelmesini bekliyor. AmaMesela kupa maçında Dzeko oynasa Fenerbahçe yine 2-0 kazanır golleri başkaları atabilirdi. Boşnak santrfor takımı yönetiyor. İkinci 45'te Fenerbahçe büyük baskı yedi. Çünkü ileride top tutamadı. Dzeko ile bunu başarır. Rakibin bu kadar baskın oynamasına izin vermeyebilirdi.Süresi artırılabilirDZEKO sırtı dönük oynamayı bilen, sistemi de işleten bir santrfor ve aynı zamanda da golcü. Batshuayi değişik özelliklere sahip. Maçlardan sonraki çoğu yazımda fizik düşüş gösteren Dzeko'ya, İsmail Kartal'ın ısrarla uzun süre görev vermesini eleştiriyorum. Çünkü Batshuayi bugün FIFA'da önemli bir konumda olan Belçika Ulusal Takımı'nın santrforlarından bir tanesi. Yedek kalmasının moral bozukluğuna rağmen, görev aldığı her maçta önemli katkılar yaptı.