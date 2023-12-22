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Giriş Tarihi: 22.12.2023

İmdat çekici

UĞUR ÇEM
İmdat çekici

Kayseri’de hat-trick yapan Belçikalı forvet, yeniden taraftarın gözüne girdi. Ortalama 44 dakika süre alsa da 8 gol-3 asist kaydedip, az zamanda çok iş başardı

Transferin son günü Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a maaş anlaşmazlığı nedeniyle gidemeyen Michy Batshuayi, kritik anlarda takımın ve İsmail Kartal'ın kurtarıcısı rolünü üstlendi. Mevkidaşı Edin Dzeko'nun sakatlığında 11'de sahaya çıkan Belçikalı golcü, hat-trick yapıp Kayseri'de alınan 4-3'lük galibiyetin baş mimarı oldu. Batshuayi, özellikle Konferans Ligi'nde kritik gollere imza attı. Ön eleme turunda Zimbru (4-0) rövanşında ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki santrfor, Maribor (3-0) zaferinde İrfan Can'ın kilidi kırdığı golün asistini yaptı. Nordsjaelland'ın (3-1) umutlarını söndüren yıldız oyuncunun, Ludogorets (3-1) karşısında ortaya kolduğu 1 gol-1 asistlik performans, grup tamamlandığında sarı-lacivertlilerin rakibini geçip lider olmasını sağladı. 44 dakika maç başı ortalamasıyla oynayan ve 8 gol-3 asist kaydeden Batshuayi'yi Premier Lig'den 1, Fransa Ligi'nden 2 takımın istediği öğrenildi. F.Bahçe'de senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı futbolcuya bu seviyede teklifler gelmedi, en fazla 1.5 milyon Euro maaş önerildi. Ya parayı seçip kalacak ya da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şansını yükseltmek için oynayacağı bir takıma gidecek.

SORU: Fenerbahçe, zirve yarışı için de kritik önemi olan Galatasaray derbisi önces i gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fred'i kaybetti. Daha önce Fred'siz oynadığı 5 maçta sadece bir galibiyet aldığını düşünürsek, İsmail Kartal bu boşluğu nasıl dolduracak?

GÜRCAN BİLGİÇ
ALEX'SIZ 4 GOL ATMIŞTI!
Belki de ligin kırılma noktası olacak bir maç öncesinde takımın anahtarını kaybettiler. Fred; sadece oyunu yönetmiyor aynı zamanda ön tarafı daha verimli hale getiriyordu. Elbette büyük kayıp... Ancak ne İsmail hocanın ne de Fenerbahçe'nin karakterinde "vazgeçmek" olmaz. Alex'siz oynadığı maçta Galatasaray'ı 4 golle yenmişti Fenerbahçe... Takım Fred'in olmadığı dönemi yaşadı, artık çarelerini de bulmuş olmalı. Derbinin en önemli parolası sahada "11 kişi" kalmak. Geçen sezon üstün oynadıkları 2 maçı da kaybettiler ve ikisinde de eksild-i ler. Bu maç 11'e 11'e oynanırsa kazanma ibresi Fenerbahçe'den yana olur. Şu anda masadaki formül; Fred'in bölgesine Crespo'nun alınması ama İrfan Can-Cengiz formülü de tartışılıyor. Fenerbahçe'nin; oyun gücü, en önemli silahı Fred eksikliği öncesinde Kayseri'de "yarım" pozisyon verip, 3 gol yiyen defansın merkezine odaklanması gerekir. Dzeko'nun formu, Tadic'in liderliği, Szymanski'nin temposu ve İrfan Can Kahveci'nin sezona koyduğu ağırlık Fenerbahçe'nin yaralarını kapatacak seviyede.

ÖMER ÜRÜNDÜL
ÖNEMLİ OLAN FORVET!
Benim bu tip sorulara karşı cevabım her zaman aynıdır. Eğer bir takıma, 'büyük takım' diyorsanız ve bu sene çok önemli transferler yapıldığını kabul ediyorsanız, Fred oynamadığı zaman, takımın yaşadığı düşüşte "Fred'in yokluğundan oldu" diyorsanız, görüşlerde çelişki var demektir. Fred her yönüyle çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Takımına da önemli katkılar veriyor. Ama büyük takım bir futbolcunun eksikliğiyle endekslenemez. İsmail Kartal'ın yapacağı şey ortada; Fred yerine İsmail Yüksek'in yanında Crespo'yu oynatacak. Bence esas düşünülmesi gereken forvet hattı. Güçsüz Tadic, çok güçlü Boey'un karşısında ne yapabilir? Ufak bir sakatlık problemi olan Dzeko mu yoksa çok moralli ve güçlü Batshuayi mi tercih edilir? Ama bir sorun var ki Fenerbahçe'nin kadro yapısı, Dzeko gibi sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrfora daha uygun. Diğer sorun ise Cengiz Ünder'i baştan mı kullanacak, sonradan mı?

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