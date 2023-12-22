İmdat çekici

Kayseri’de hat-trick yapan Belçikalı forvet, yeniden taraftarın gözüne girdi. Ortalama 44 dakika süre alsa da 8 gol-3 asist kaydedip, az zamanda çok iş başardı
Transferin son günü Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a maaş anlaşmazlığı nedeniyle gidemeyen Michy Batshuayi, kritik anlarda takımın ve İsmail Kartal'ın kurtarıcısı rolünü üstlendi. Mevkidaşı Edin Dzeko'nun sakatlığında11'de sahaya çıkan Belçikalıgolcü, hat-trick yapıp Kayseri'de alınan4-3'lük galibiyetin baş mimarıoldu. Batshuayi, özellikle Konferans Ligi'nde kritik gollere imza attı. Ön eleme turunda Zimbru (4-0) rövanşında ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki santrfor, Maribor (3-0) zaferinde İrfan Can'ın kilidi kırdığı golün asistini yaptı. Nordsjaelland'ın (3-1) umutlarını söndüren yıldız oyuncunun, Ludogorets (3-1) karşısındaortaya kolduğu 1 gol-1 asistlik performans,grup tamamlandığındasarı-lacivertlilerin rakibini geçiplider olmasını sağladı. 44 dakika maç başı ortalamasıyla oynayan ve 8 gol-3 asist kaydeden Batshuayi'yi PremierLig'den 1, Fransa Ligi'nden2 takımın istediği öğrenildi. F.Bahçe'de senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı futbolcuya bu seviyede teklifler gelmedi, en fazla 1.5 milyon Euro maaş önerildi. Ya parayı seçip kalacak ya da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şansını yükseltmek için oynayacağı bir takıma gidecek.
SORU: Fenerbahçe, zirve yarışı için de kritik önemi olan Galatasaray derbisi önces i gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fred'i kaybetti. Daha önce Fred'siz oynadığı 5 maçta sadece bir galibiyet aldığını düşünürsek, İsmail Kartal bu boşluğu nasıl dolduracak?
GÜRCAN BİLGİÇ ALEX'SIZ 4 GOL ATMIŞTI! Belki de ligin kırılma noktası olacak bir maç öncesinde takımın anahtarını kaybettiler. Fred; sadeceoyunu yönetmiyor aynı zamanda ön tarafıdaha verimli hale getiriyordu. Elbette büyük kayıp... Ancak ne İsmail hocanın ne de Fenerbahçe'nin karakterinde "vazgeçmek" olmaz. Alex'sizoynadığı maçta Galatasaray'ı 4 golle yenmiştiFenerbahçe... Takım Fred'in olmadığı dönemi yaşadı, artık çarelerini de bulmuş olmalı. Derbinin en önemli parolası sahada "11kişi" kalmak. Geçen sezon üstün oynadıkları 2 maçı da kaybettiler ve ikisinde de eksild-i ler. Bu maç 11'e 11'e oynanırsa kazanma ibresi Fenerbahçe'den yana olur. Şu anda masadakiformül; Fred'in bölgesine Crespo'nunalınması ama İrfan Can-Cengiz formülüde tartışılıyor. Fenerbahçe'nin; oyun gücü, en önemli silahı Fred eksikliği öncesinde Kayseri'de"yarım" pozisyon verip, 3 gol yiyen defansın merkezine odaklanması gerekir. Dzeko'nunformu, Tadic'in liderliği, Szymanski'nintemposu ve İrfan Can Kahveci'nin sezona koyduğuağırlık Fenerbahçe'nin yaralarını kapatacak seviyede.
ÖMER ÜRÜNDÜL ÖNEMLİ OLAN FORVET! Benim bu tip sorulara karşı cevabım her zaman aynıdır. Eğer bir takıma, 'büyük takım'diyorsanız ve bu sene çok önemli transferleryapıldığını kabul ediyorsanız, Fred oynamadığı zaman, takımın yaşadığı düşüşte "Fred'in yokluğundan oldu" diyorsanız, görüşlerde çelişki var demektir. Fred her yönüyle çok iyi ve kalitelibir oyuncu. Takımına da önemli katkılar veriyor. Ama büyük takım bir futbolcunun eksikliğiyle endekslenemez. İsmail Kartal'ın yapacağı şey ortada;Fred yerine İsmail Yüksek'in yanındaCrespo'yu oynatacak. Bence esas düşünülmesi gereken forvet hattı. GüçsüzTadic, çok güçlü Boey'un karşısındane yapabilir? Ufak bir sakatlık problemiolan Dzeko mu yoksa çok morallive güçlü Batshuayi mi tercih edilir? Ama bir sorun var ki Fenerbahçe'nin kadro yapısı, Dzeko gibi sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrfora daha uygun. Diğer sorun ise CengizÜnder'i baştan mı kullanacak, sonradan mı?