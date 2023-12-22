İmdat çekici

Transferin son günü Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a maaş anlaşmazlığı nedeniyle gidemeyen Michy Batshuayi, kritik anlarda takımın ve İsmail Kartal'ın kurtarıcısı rolünü üstlendi.Batshuayi, özellikle Konferans Ligi'nde kritik gollere imza attı. Ön eleme turunda Zimbru (4-0) rövanşında ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki santrfor, Maribor (3-0) zaferinde İrfan Can'ın kilidi kırdığı golün asistini yaptı. Nordsjaelland'ın (3-1) umutlarını söndüren yıldız oyuncunun,44 dakika maç başı ortalamasıyla oynayan ve 8 gol-3 asist kaydeden Batshuayi'yiöğrenildi. F.Bahçe'de senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı futbolcuya bu seviyede teklifler gelmedi, en fazla 1.5 milyon Euro maaş önerildi. Ya parayı seçip kalacak ya da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şansını yükseltmek için oynayacağı bir takıma gidecek.GÜRCAN BİLGİÇde ligin kırılma noktası olacak bir maç öncesindekaybettiler.Elbette büyük kayıp... Ancak ne İsmail hocanın ne de Fenerbahçe'nin karakterinde "vazgeçmek" olmaz.Takım Fred'in olmadığı dönemi yaşadı, artık çarelerini de bulmuş olmalı.Geçen sezon üstün oynadıkları 2 maçı da kaybettiler ve ikisinde de eksild-i ler. Bu maç 11'e 11'e oynanırsa kazanma ibresi Fenerbahçe'den yana olur.Fenerbahçe'nin; oyun gücü, en önemli silahı Fred eksikliği öncesindedefansın merkezine odaklanması gerekir.Fenerbahçe'nin yaralarını kapatacak seviyede.ÖMER ÜRÜNDÜLbu tip sorulara karşı cevabım her zaman aynıdır.Fred oynamadığı zaman, takımın yaşadığı düşüştediyorsanız, görüşlerde çelişki var demektir.Takımına da önemli katkılar veriyor. Ama büyük takım bir futbolcunun eksikliğiyle endekslenemez.Bence esas düşünülmesi gereken forvet hattı.Ama bir sorun var ki Fenerbahçe'nin kadro yapısı, Dzeko gibi sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrfora daha uygun.