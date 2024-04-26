İnanın çocuklar!

UEFA Konferans Ligi'ne trajik bir şekilde havlu atan, ardından da Sivasspor beraberliği ile Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de büyük bir sessizlik var. Bu durumun Beşiktaş ile oynanacak derbiyi de olumsuz etkilemesinden çekinen teknik direktör İsmail Kartal, talebelerini motive etmek için yoğun çaba harcıyor.Ardından da buradan geri dönüp, belirlenen hedefe ulaşmak için inanmanın şart olduğu mesajını verdi.Maçın teknik ve taktik analizlerini de oyunculara aktaran İsmail Kartal, stres ve baskıdan kurtulmanın yolunun ilk yarıya çok iyi başlamaktan geçtiğinin altını çizdi.Hücumlarda merkezi çok fazla tercih etmeyecek olan Fenerbahçe, Tadic-Ferdi, İrfan Can- Osayi ikilileri ile tehlike oluşturmaya çalışacak.Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu benzer durumları daha önce yaşayan isimler motivasyon konusunda İsmail Kartal'ın en büyük yardımcıları konumundalar. Dzeko, Bonucci ve Tadic, takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilenerek moralleri yükseltmeye çalışıyor.ZIRVEDEN daha fazla uzaklaşmamak adına Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka seçeneği bulunmayan F.Bahçe'de sakat olan Jayden Oosterwolde dışında eksik olmaması teknik heyetin elindeki en önemli koz. Tedavileri tamamlanan ancak idman eksikleri olan Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de yaptıkları ekstra antrenmanlarla takımla aralarındaki farkı kapattıkları ve yüzde yüz oynamaya hazır durumda oldukları belirtildi. Sarı-lacivertlilerde ceza sırındaki Edin Dzeko, Batshuayi, Tadic, Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Becao'ya ise dikkatli olmaları konusunda uyarı geldi.20 golle krallık yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte ilk sırada yer alan Edin Dzeko, sezon sonunda çifte mutluluk yaşamayı hedefliyor. Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı konuşmalarda; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşmasına yardım edeceğim. Herkes şansımızın azaldığını söylüyor ama ben bu görüşe katılmıyorum" dediği vurgulandı.