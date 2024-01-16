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Giriş Tarihi: 16.1.2024

İsmail Yüksek’e Lyon kancası

İsmail Yüksek’e Lyon kancası
F.BAHÇE ile başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek için sarılacivertli kulübe resmi teklif geldi. Fransa Ligue 1'de düşme potasında yer alan Lyon, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için F.Bahçe'ye 8 milyon Euro + bonus önerisi yaptı. Krunic'in gelmesiyle forma şansı az olan İsmail'in, ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Pendikspor, Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

21 MİLYON EURO'LUK OYUNCU
FUTBOLA doğduğu şehir olan İzmir'de başlayan Çağlar, Altınordu'dan 2016-17 sezonunda 8 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2018- 19'da da Alman kulübünden, Leicester City'ye 21 milyon Euro bedelle gitmişti. Bu sezon başında ise Atletico Madrid'de bonservissiz imza attı.

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İsmail Yüksek’e Lyon kancası
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