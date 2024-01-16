İsmail Yüksek’e Lyon kancası

F.BAHÇE ile başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek için sarılacivertli kulübe resmi teklif geldi. Fransa Ligue 1'de düşme potasında yer alan Lyon,Krunic'in gelmesiyle forma şansı az olan İsmail'in, ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Bu aradaFUTBOLA doğduğu şehir olan İzmir'de başlayan Çağlar, Altınordu'dan 2016-17 sezonunda 8 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2018- 19'da da Alman kulübünden, Leicester City'ye 21 milyon Euro bedelle gitmişti.