İsmail Yüksek’e Lyon kancası

F.BAHÇE ile başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek için sarılacivertli kulübe resmi teklif geldi. Fransa Ligue 1'de düşme potasında yer alan Lyon, 24yaşındaki orta saha oyuncusuiçin F.Bahçe'ye 8 milyonEuro + bonus önerisi yaptı. Krunic'in gelmesiyle forma şansı az olan İsmail'in, ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Pendikspor, UmutNayir'i sezon sonuna kadarkiralık olarak kadrosuna kattı.
21 MİLYON EURO'LUK OYUNCU
FUTBOLA doğduğu şehir olan İzmir'de başlayan Çağlar, Altınordu'dan 2016-17 sezonunda 8 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2018- 19'da da Alman kulübünden, Leicester City'ye 21 milyon Euro bedelle gitmişti. Bu sezon başındaise Atletico Madrid'debonservissiz imza attı.