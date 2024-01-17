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Giriş Tarihi: 17.1.2024

İsmail’e verilen söz tutulacak

Samet YÜKSEL
İsmail’e verilen söz tutulacak

Oyuncusuna imza attırırken ‘Avrupa’ya transfer kolaylığı’ sözü veren sarılacivertliler, Fransız kulübünün 8 milyon Euro artı 4 milyon Euro bonus teklifini değerlendirmeye aldı

Yıldızı Jorge Jesus döneminde parlayan İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen geçtiğimiz sezon F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Avrupa hayali olan 24 yaşındaki futbolcuyla Lyon ciddi şekilde ilgileniyor. Krunic için girdiği yarışı sarı-lacivertlilere kaybeden Fran-sız temsilcisi, İsmail'i kadrosuna katabilmek adına ciddi bir teklifle geldi. Lyon, 8 milyon Euro bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonus önerdi.

65 BİN EURO'YA GÖLCÜK'TEN ALMIŞLARDI
Mukavelesini yenilerken İsmail Yüksek'e, "Avrupa ligleri sana açık, gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağız" sözü veren yönetim, Fransızların teklifini değerlendirmeye aldı. Oyuncunun da kariyerini Lyon'da sürdürmek istediği öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve karşılıklı imzaların atılması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, oyuncuyu 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe çok büyük bir gelir elde etmiş olacak.

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İsmail’e verilen söz tutulacak
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