İşte sevkten beklenen cezalar

Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan ve 2. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Süper Kupa karşılaşmasındanedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci'nin aynı maçtakinedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Galatasaray Kulübü de 'çirkin ve kötü tezahürattan' PFDK'lık oldu.MADDE 24 /1-a: Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, sahaya gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.