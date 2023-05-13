Jesus’un B ve C planı olmalı

“F.Bahçe’nin oyununda düşüş var. Tempolu futbolla iyi maçlar oynadılar ama rakipler analiz ediyor ve sizi çözüyor. B ve C planınız olmazsa sıkıntı yaşarsınız.”
Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulübün durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. En son Gaziantep FK'yı çalıştıran 48 yaşındaki hoca, Jorge Jesus'u eleştirirken şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe'nin oyununda bir düşüş var. Tempolu futbolla iyi maçlar oynadılar ama rakip takımlar analiz ediyor ve sizi çözüyor. Sizin birB ve C planınız olmalı. Olmadığı takdirde sıkıntılar yaşıyorsunuz. F.Bahçe'nin oldukça geniş bir kadrosuvar. Her maçta farklı ilk11'ler sahaya sürülüyor. Bu avantaj mı dezavantaj mı iyi belirlemek gerekiyor."
EN BEĞENDİĞİM İSİM VALENCİA
Ligdeki forvetleri de yorumlayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "En beğendiğim isim Valencia. Onu Fenerbahçe'ye getiren biziz. Üç senedir Fenerbahçe'de oynuyor ve 60'a yakın gol attı. Aboubakarile İcardi belki Valencia'ya göredaha net forvetler. Ama Valencia 27 gol attığına göre, başka bir şey konuşmamıza gerek yok."
SON HAFTALARDA İŞLER DEĞİŞEBİLİR
LİGDEKİşampiyonluk yarışı hakkında da görüş bildiren Erol Bulut, avantajın G.Saray'ın elinde olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: "Beşiktaş daha göze hoş gelen bir oyun ortaya koyuyor. Bazıları 'Şampiyonolduk' diye düşünebilirama son haftalarhiçbir zaman'Hallettik, bitti' şeklindegeçmiyor. Maçlar zor geçiyor. Değişebilir mi? değişebilir..."
İTALYA'DAN TEKLİF VARDI AMA BEN F.BAHÇE'Yİ SEÇTİM
TEKNIK adamlık kariyeri için hedefleri olduğunu söyleyen Erol Bulut, Avrupa'da çalışmak istediğini belirtti. Bulut, "Avrupa'da çalışmaya en yakın olduğum dönem, Alanyaspor sonrasıydı. İtalya ile bağlantımız vardı ama tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandım. Fenerbahçe'de 1 yıl hocalık yaptım. Fenerbahçe'den sonra da Avrupa'dan teklifler vardı ama istediğim gibi değildi" yorumunu yaptı.