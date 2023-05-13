Jesus’un B ve C planı olmalı

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulübün durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. En son Gaziantep FK'yı çalıştıran 48 yaşındaki hoca, Jorge Jesus'u eleştirirken şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe'nin oyununda bir düşüş var. Tempolu futbolla iyi maçlar oynadılar ama rakip takımlar analiz ediyor ve sizi çözüyor.Olmadığı takdirde sıkıntılar yaşıyorsunuz.Bu avantaj mı dezavantaj mı iyi belirlemek gerekiyor."Ligdeki forvetleri de yorumlayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "En beğendiğim isim Valencia. Onu Fenerbahçe'ye getiren biziz. Üç senedir Fenerbahçe'de oynuyor ve 60'a yakın gol attı.Ama Valencia 27 gol attığına göre, başka bir şey konuşmamıza gerek yok."LİGDEKİşampiyonluk yarışı hakkında da görüş bildiren Erol Bulut, avantajın G.Saray'ın elinde olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: "Beşiktaş daha göze hoş gelen bir oyun ortaya koyuyor.Maçlar zor geçiyor. Değişebilir mi? değişebilir..."TEKNIK adamlık kariyeri için hedefleri olduğunu söyleyen Erol Bulut, Avrupa'da çalışmak istediğini belirtti. Bulut, "Avrupa'da çalışmaya en yakın olduğum dönem, Alanyaspor sonrasıydı. İtalya ile bağlantımız vardı ama tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandım. Fenerbahçe'de 1 yıl hocalık yaptım. Fenerbahçe'den sonra da Avrupa'dan teklifler vardı ama istediğim gibi değildi" yorumunu yaptı.