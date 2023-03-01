Jorge Jesus ideali buldu!

Sezon başında “Benim için ideal 11 yok” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü sahaya sürdüğü son 5 karşılaşmada kuralını bozdu
Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait futbolcular var" karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray derbisindensonra ezberini bozdu. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi 11'inde kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle yaparken idealiskeletiyle oynamayı fazlatercih etmedi.
VAZGEÇİLMEZLER
4 galibiyet-1 beraberlik çıkarılan bu süreçte Altay, Arao,Samet, Ferdi,Szalai ve Valencia ilk kadroya yazılanlar oldu. Lincoln, İrfan Canve Batshuayi de arkadaşlarını izledi. Jesus, ayrıca Zajc, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King bekleneni veremezken 1'er kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece 1 müsabakada 11'de oynadı.