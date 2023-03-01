Jorge Jesus ideali buldu!

Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait futbolcular var" karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,Portekizli çalıştırıcı, ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi 11'inde kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle yaparken4 galibiyet-1 beraberlik çıkarılan bu süreçteilk kadroya yazılanlar oldu.de arkadaşlarını izledi. Jesus, ayrıca Zajc, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King bekleneni veremezken 1'er kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece 1 müsabakada 11'de oynadı.