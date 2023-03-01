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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Jorge Jesus ideali buldu!

UĞUR ÇEM
Jorge Jesus ideali buldu!

Sezon başında “Benim için ideal 11 yok” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü sahaya sürdüğü son 5 karşılaşmada kuralını bozdu

Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait futbolcular var" karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray derbisinden sonra ezberini bozdu. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi 11'inde kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle yaparken ideal iskeletiyle oynamayı fazla tercih etmedi.

VAZGEÇİLMEZLER
4 galibiyet-1 beraberlik çıkarılan bu süreçte Altay, Arao, Samet, Ferdi, Szalai ve Valencia ilk kadroya yazılanlar oldu. Lincoln, İrfan Can ve Batshuayi de arkadaşlarını izledi. Jesus, ayrıca Zajc, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King bekleneni veremezken 1'er kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece 1 müsabakada 11'de oynadı.

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Jorge Jesus ideali buldu!
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