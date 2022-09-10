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Giriş Tarihi: 10.9.2022 12:15

Jorge Jesus'tan altın dokunuş! Yaptığı değişikliklerle coşturuyor...

UĞUR ÇEM
Jorge Jesus’tan altın dokunuş! Yaptığı değişikliklerle coşturuyor...

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın sonradan oyuna sürdüğü 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6’sından galip çıkarken, 1 kez ise kaybetti. İşte tüm detaylar...

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deviren Fenerbahçe, rakibinden rövanşı alırken grubuna da 3 puanla başlamayı başardı. Ukrayna ekibini sonradan oyuna giren Michy Batshuayi'nin golüyle yıkan teknik direktör Jorge Jesus, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gösterdi.

İdeal 11'i olmadığı için eleştirilen Portekizli teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum verim alıyor. Kurt çalıştırıcıyı mahcup etmeyen 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı yaparak üst düzeyde bir performans sergiledi.

ARDA GÜLER'DEN 2 GOLLÜK KATKI

Bu oyuncular 6 kez fileleri sarsarken, 6 defa da asistle arkadaşlarına yardımcı oldu. Jesus'un hamleleriyle sarı-lacivertliler, 12 karşılaşmanın 6'sından galip çıkarken sadece 1'ini yenilgiyle kapattı.

Ligde bu alanda Arda Güler 2 gol atarken, Alioski ve Berisha 1'er kez ağları buldu. Crespo, Zajc, Serdar Dursun ve Rossi de asistleriyle öne çıktı. Avrupa'da Batshuayi ile Mert Hakan golleriyle takımını sırtlarken, Lincoln ve Bruma arkadaşlarına servisleriyle katkısını gösterdi.

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Jorge Jesus'tan altın dokunuş! Yaptığı değişikliklerle coşturuyor...
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