Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev itirafı! "Boğazımda düğüm gibi kaldı”

"BURAYA TARAFTAR VE OYUNCULARIN SEVGİSİ İÇİN GELDİM"

Maç sırasında kendisine yapılan tezahüratlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, "Fark etmedim maç sırasında. Bu benim için yeni bir haber oldu. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medyadan birçok mesaj attılar, ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim. Burada Portekiz'den daha az kazanıyorum. Taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim. Bu durum beni aşık ediyor. Maç esnasında anlayamadım kusura bakmasınlar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.