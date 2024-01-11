Kadıköy’de gol yağmuru

F.BAHÇE'NIN kaptanı Dzeko, gol krallığındaki en yakın takipçisi İcardi'nin sakatlığında eline geçen fırsatı iyi kullandı. Pendik maçının ardından bu sezon ikinci kez hat-trick yapan Boşnak yıldız, bunu 29 dakikada (11-32-40) başardı. 16 gole ulaşıp, İcardi'ye 4 fark attı. İsmail Kartal'ın Tadic'i yedek soyundurmasıyla da Dzeko, bu sezon ilk penaltı golünü Konya'ya attı. Dzeko, 2019-20'de Roma formasıyla kaydettiği 19 golü, sezon ortasında geçti. Tüm kulvarlarda 20 gole ulaştı, 3 yılın ardından kendi rekorunu kırdı.İstanbulspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Mert Müldür bir asist yapmıştı. Dün yine ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, ilk golünün sevincini yaşadı. En son 4 Temmuz 2020'de Sassuolo formasıyla Lecce filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, sessizliğini de bozmuş oldu.DZEKO maç sonunda, "İlk yarı için hatırlamıyorum ama maçın tamamında yaptığım hat-trickler vardı. Bir maçta 3 gol birden atmak her zaman güzeldir. Benim işim bu. Fenerbahçe'ye bireysel hedefler için gelmedim. Takımın başarısı için buradayım" dedi.SÜPER Lig'deki ilk maçına hafta sonunda G.Saray karşısında çıkan Konyaspor'un 18 yaşındaki yıldızı kalesinde devleşmiş ancak 3 gole engel olamamıştı. Dün ikinci maçında 7 gol yedi. 90 dakika sonunda Deniz'i, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat böyle teselli etti.Szymanski, Konyaspor karşısında 4 dakikada 3 gole katkı verdi. Hat-trick yapan Dzeko'nun 40. dakikadaki üçüncü golüne asist yapan Polonyalı, 42'de Mert Müldür'e attırdı. 44'te bu kez King'in pasında kendisi fileleri buldu. Ligde 9 gol, 8 asiste ulaşan 24 yaşındaki Szymanski, hem 7+ gol kaydeden hem de 7+ asist gerçekleştiren tek isim durumuna geldi. Sarı-lacivertli formayla 31 resmi maçta 12 gol-13 asiste ulaştı.Mücadelenin son dakikalarında Guilherme'nin golü geldikten sonra Ülker Stadı'nın skorbordunda bir süreBu görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, attıkları mesajlarla bu duruma tepki gösterdi.Lig'in en çok gol atan takımı durumundaki Fenerbahçe, 2024 yılında taraftarına gol ziyafeti çekti. 7 Ocak'taki İstanbulspor karşılaşmasını 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, dün Konya'ya ilk yarıda 5 gol birden attı. Sahadan da 7-1 galip ayrıldı.F.Bahçe o sezonun 19. haftasını 47 gol atarak tamamlamış, 14 gol yemişti. Bu sezon yediği gol sayısı ise 16.