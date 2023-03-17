Kadıköy’de hazin son

Başakşehir'in ardından Kanarya ve Sivas da elenince Avrupa'da temsilcimiz kalmadıLigi Son 16 Turu kuraları çekildiği gün, Sevilla'nın yanına Fenerbahçe geldiğinde herkes 15 yıl önceye gitti… Akıllara gelen ilk şeydi… Belki ondandı kolay geçilecek bir turun bu kadar zora girmesi. Çünkü İspanya'da üstün olan taraf sarı-lacivertlilerdi ama rakip bulduğu 3 pozisyondan ikisini gol yapıp İstanbul'a 2-0'la avantajlı gelmeyi bildi. O günden sonra da aynı şey tekrarlandı,Belki ondandı yine pozisyonlar bulup, son vuruşu yapamayış.Fenerbahçe ikinci devreye hızlı başladı. Arda ve Valencia ile üst üste rakip kaleyi yokladı son dakikalarda Emre Mor zorladı ama beklenen gol gelmedi. Kanarya'nın mücadelesi "Fıtrat değişir sanma, o kan yine bu kandır" cinsindendi ama müzesinde 6 Avrupa Ligi kupası olanİstanbul'da bir türlü ısınamayan ve camiada buz gibi hava estiren Jesus'un yeni bir ateş yakması şart.Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü çeken Valencia dün skoru 1-0'a getiren penaltının sahibiydi. Süper Lig'de üst üste 4 maçında 8 gol atan Ekvadorlu, Sevilla deplasmanında sessiz kalmıştı. Dün suskunluğunu bozarken Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü golüne ulaştı. Süperman lakaplı yıldız, görev aldığı 33 resmi karşılaşmada 27 gole ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu, penaltı vuruşlarından sonra sevinmeme geleneğini sürdürdü.Karşılaşmanın 37. dakikasında sağ kanattan çizgiye inen Ferdi'nin ortasında topaİngiliz hakem Oliver VAR'dan gelen 'İzle' tavsiyesiyle ekran başına gitti. Dönüşünde beyaz noktayı gösterdi. Vuruşu kullanan Enner Valencia topu ağlarla buluşturdu.AVRUPA kupalarında büyük bir tecrübeye sahip olan Jesus, daha önceBenfica; deneyimli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı elemelerde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı saf dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırmış, Sporting ise Portekizli'nin yönetiminde Viktoria Plzen'i geçip son 8'e kalmıştı.Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti, eleştirilerin hedefinde Başkan Ali Koç ve yönetimi vardı. Tribünler 90 dakikanın sonunda Koç'u protesto edip istifaya davet etti. Sarı-lacivertliler, uzun sürediye bağırırken sosyal medyada da başkana büyük tepki vardı. Taraftarlar, sosyal medya platformlarından "Avrupa'da yine yüzümüz gülmedi",şeklinde yorumlar yaptı.2008'de Sevilla'yı eleyip adını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdığı kadrosundaki iki isim dün tribündeydi. İspanya'da penaltılara giden maçta 3 kurtarışa imza atan kaleci Volkan Demirel ile sağ bek Gökhan Gönül kritik rövanşı birlikte izledi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası ve oyuncusu Erol Bulut'ta tribündeydi