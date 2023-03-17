Kadıköy’de hazin son

İspanya’daki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde etkili olan taraftı. Valencia’nın 41. dakikadaki penaltısıyla ilk adımı attı. Ancak sonrası gelmedi, Endülüs ekibi çeyrek final biletini aldı
Başakşehir'in ardından Kanarya ve Sivas da elenince Avrupa'da temsilcimiz kalmadı Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları çekildiği gün, Sevilla'nın yanına Fenerbahçe geldiğinde herkes 15 yıl önceye gitti… Akıllara gelen ilk şey 'Niyeyine penaltılarla çeyrekfinal gelmesin"di… Belki ondandı kolay geçilecek bir turun bu kadar zora girmesi. Çünkü İspanya'da üstün olan taraf sarı-lacivertlilerdi ama rakip bulduğu 3 pozisyondan ikisini gol yapıp İstanbul'a 2-0'la avantajlı gelmeyi bildi. O günden sonra da aynı şey tekrarlandı, "Kadıköy'de2-0 alırız penaltılarla eleriz…" Belki ondandı yine pozisyonlar bulup, son vuruşu yapamayış. 41. dakikadakazanılan penaltıda EnnerValencia skoru 1-0'e getirdiğinde, 2.gol için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe ikinci devreye hızlı başladı. Arda ve Valencia ile üst üste rakip kaleyi yokladı son dakikalarda Emre Mor zorladı ama beklenen gol gelmedi. Kanarya'nın mücadelesi "Fıtrat değişir sanma, o kan yine bu kandır" cinsindendi ama müzesinde 6 Avrupa Ligi kupası olan Sevillatecrübesini konuşturdu,zamana oynadı, defansabırakın otobüs çekmeyi,tır filosu dizdi ve çeyrekfinal biletiyle evine döndü. İstanbul'da bir türlü ısınamayan ve camiada buz gibi hava estiren Jesus'un yeni bir ateş yakması şart.
GOLÜNÜ ATTI SEVİNMEDİ
Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü çeken Valencia dün skoru 1-0'a getiren penaltının sahibiydi. Süper Lig'de üst üste 4 maçında 8 gol atan Ekvadorlu, Sevilla deplasmanında sessiz kalmıştı. Dün suskunluğunu bozarken Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü golüne ulaştı. Süperman lakaplı yıldız, görev aldığı 33 resmi karşılaşmada 27 gole ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu, penaltı vuruşlarından sonra sevinmeme geleneğini sürdürdü.
PENALTI 'VAR' DEDİ
Karşılaşmanın 37. dakikasında sağ kanattan çizgiye inen Ferdi'nin ortasında topa AlexTelles elle müdahaleetti. İngiliz hakem Oliver VAR'dan gelen 'İzle' tavsiyesiyle ekran başına gitti. Dönüşünde beyaz noktayı gösterdi. Vuruşu kullanan Enner Valencia topu ağlarla buluşturdu.
JESUS İLK KEZ BAŞARAMADI
AVRUPA kupalarında büyük bir tecrübeye sahip olan Jesus, daha önce AvrupaLigi Son 16 Turu'ndaçıktığı 5 maçta darakiplerini elemeyebaşarmıştı. Benfica; deneyimli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı elemelerde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı saf dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırmış, Sporting ise Portekizli'nin yönetiminde Viktoria Plzen'i geçip son 8'e kalmıştı. Jesuskariyerinde ilk kez çeyrekfinale kalamadı.
BAŞKAN ALİ KOÇ'A PROTESTO
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti, eleştirilerin hedefinde Başkan Ali Koç ve yönetimi vardı. Tribünler 90 dakikanın sonunda Koç'u protesto edip istifaya davet etti. Sarı-lacivertliler, uzun süre 'AliKoç istifa' diye bağırırken sosyal medyada da başkana büyük tepki vardı. Taraftarlar, sosyal medya platformlarından "Avrupa'da yine yüzümüz gülmedi", Hocalar, oyuncular değişiyorancak Avrupa'da hep hüsran yaşıyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.
TARİH YAZICILARDAN TRIBÜN DESTEĞİ
Fenerbahçe'nin 2008'de Sevilla'yı eleyip adını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdığı kadrosundaki iki isim dün tribündeydi. İspanya'da penaltılara giden maçta 3 kurtarışa imza atan kaleci Volkan Demirel ile sağ bek Gökhan Gönül kritik rövanşı birlikte izledi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası ve oyuncusu Erol Bulut'ta tribündeydi