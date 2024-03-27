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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Kanarya Çağlar için Madrid’de

Samet YÜKSEL
Kanarya Çağlar için Madrid’de

İspanyol ekibinin, bu sezon 2 milyon Euro’ya 6 ay kiraladığı oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro’luk beklentisi var. Fenerbahçe ise bu fiyatı düşürmek için plan yapıyor

F.Bahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak. 2 milyon Euro'ya 6 ay için alınan stoperi, İspanyol kulübü 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor. Türkiye'de tekrardan yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle büyük keyif aldığını çevresine belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor... Gelecek sene de yerli oyunculara ciddi ihtiyaç duyacak olan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in de takımdan ayrılması söz konusu. F.Bahçe, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak.
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Kanarya Çağlar için Madrid’de
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