Kanarya Çağlar için Madrid’de

F.Bahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak.Türkiye'de tekrardan yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle büyük keyif aldığını çevresine belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor... Gelecek sene de yerli oyunculara ciddi ihtiyaç duyacak olan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in de takımdan ayrılması söz konusu. F.Bahçe, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak.