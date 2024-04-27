Kanatlardan yüklenecek

deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından F.Bahçe'de moraller bozuldu. Neşenin yerini sessizliğin aldığı Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların motivasyonu için yoğun çaba harcadı.tür iniş-çıkış senaryolarını yaşamış isimler Dzeko, Bonucci ve Tadic takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilendi. Yönetim de tesislere giderek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.Kartal, hafta içinde takımı topladı, Samandıra'da 2 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi.Deneyimli hoca, oyunculara "Tekrar ayağa kalkmak için inanmak şart" mesajını verdi.ekibin yüzünü güldüren tek konu ise derbi öncesi Fenerbahçe'de tek eksiğin bulunması.Sadece menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, bugünkü karşılaşmada kadroda olmayacak., oyun planını maça baskılı başlamak ve erken gol bulmak üzerine kurdu. Tecrübeli teknik adam böylece takımının üzerindeki baskıdan kurtulacağını düşünüyor.teknik heyeti, Beşiktaş'ın zayıf yönünün bekler olduğu yönünde görüşe sahip.Bu nedenle hücumlarda merkez çok fazla tercih edilmeyecek.Kanatlardan Tadic-Ferdi ve İrfan Can-Osayi ikilileri ile tehlike oluşturulmaya çalışılacak.sezon başındaki formundan çok uzaklarda olan Szymanski'nin maça kulübede başlaması bekleniyor.Sakatlığı sonrası idman eksiğini kapatan Mert Hakan Yandaş'ın 11'de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.Kartal, savunmada sezon başı tandemine dönecek. Performans düşüklüğü yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yedeğe çekilmesinin ardından, Becao-Djiku ikilisinin savunmanın göbeğinde görev yapacağı öğrenildi.savunma arkasına yapacağı koşularla tehlike yaratma olasılığı nedeniyle Osayi- Samuel, dikkatli olması konusunda uyarıldı.Yüksek, derbide Marsilya, Valencia ve Lazio scoutlarının takibinde olacak. Bu nedenle yıldız futbolcu sahaya ekstra motivasyonla çıkacak.SÜPER Lig'de 20 golü bulunan ve krallık yarışında İcardi ile kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Edin Dzeko, büyük maçlarda sadece sezonun ilk yarısında 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçında ağları havalandırdı. 0-0 biten Galatasaray derbisi ve ikinci yarıda Trabzonspor'u 3-2 yendikleri mücadeleyi ise boş geçti. Ligde oynadığı 32 maçta 20 golünün yanı sıra 3 de asist yapan Boşnak futbolcu, Konferans Ligi'nde ise 10 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.