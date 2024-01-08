Kartal’dan Buruk’a ‘avantaj’ göndermesi

Fenerbahçe,Tecrübeli hoca, farklı galibiyetsonrası "Cengiz'in golü moralverdi. Takımımın coşkusu, enerjisibeni mutlu etti. Kaçan penaltıvar, direkten dönen var, tartışılan1-2 penaltı pozisyonu var. Sezon sonunakadar böyle devam edecek" dedi. Derbininardından G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un,"Avantajı aldık" sözlerine de şu yanıtı verdi:"Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum,biz lideriz.Ligin sonunakadar gidebileceğini düşünüyorum."F.Bahçe, sevincini Olimpiyat Stadı'nı dolduran taraftarıyla kutladı. Galibiyet üçlüsünü çektiren Cengiz duygularını, "Mutlu ve gururluyum. Hayatımda ilk kez hat-trick yaptım. Çalışıyorum ve bunun karşılığını alıyorum" diyerek dile getirdi. En çok hangi golünü beğendiği sorusuna, "4 gol de güzeldi. Ama 1. golüm Roma'da oynarken, İnter ve Frosinone'ye attığım gollere benziyordu" yanıtını verdi.