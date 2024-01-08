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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Kartal’dan Buruk’a ‘avantaj’ göndermesi

Kartal’dan Buruk’a ‘avantaj’ göndermesi
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda oynadığı son 23 lig maçını kaybetmezken (17G/6B) lig tarihinde tek teknik direktörle en uzun serisine ulaştı. Tecrübeli hoca, farklı galibiyet sonrası "Cengiz'in golü moral verdi. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu etti. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek" dedi. Derbinin ardından G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, "Avantajı aldık" sözlerine de şu yanıtı verdi: "Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum."

BİRİNCİ GOLÜMÜ ÇOK BEĞENDİM
F.Bahçe, sevincini Olimpiyat Stadı'nı dolduran taraftarıyla kutladı. Galibiyet üçlüsünü çektiren Cengiz duygularını, "Mutlu ve gururluyum. Hayatımda ilk kez hat-trick yaptım. Çalışıyorum ve bunun karşılığını alıyorum" diyerek dile getirdi. En çok hangi golünü beğendiği sorusuna, "4 gol de güzeldi. Ama 1. golüm Roma'da oynarken, İnter ve Frosinone'ye attığım gollere benziyordu" yanıtını verdi.

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Kartal’dan Buruk’a ‘avantaj’ göndermesi
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