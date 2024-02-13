Kent artık ligde yok!

yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle 1 futbolcunun ismi, TFF'ye bildirilmeyecekti. Dün Futbol Federasyonu'na iletilen listede, Ryan Kent'in adı yer almadı.ve yollarını ayırmamıştı. Alanyaspor müsabakasında ise 85'te oyuna girmişti. Kent bu sezon tüm kulvarlarda toplam 16 maçta forma giydi, 1 gol ve 2 asist kaydetti. Oyuncunun ismi, Avrupa listesinde ise yer alıyor.