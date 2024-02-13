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Giriş Tarihi: 13.2.2024

Kent artık ligde yok!

Kent artık ligde yok!
Fenerbahçe'de yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle 1 futbolcunun ismi, TFF'ye bildirilmeyecekti. Dün Futbol Federasyonu'na iletilen listede, Ryan Kent'in adı yer almadı. 27 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, sarı-lacivertli yönetimin ara transfer döneminde kendisine takım bulması yönündeki talebine olumsuz yanıt vermiş ve yollarını ayırmamıştı. Alanyaspor müsabakasında ise 85'te oyuna girmişti. Kent bu sezon tüm kulvarlarda toplam 16 maçta forma giydi, 1 gol ve 2 asist kaydetti. Oyuncunun ismi, Avrupa listesinde ise yer alıyor. Yani Kent, F.Bahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki kalan müsabakalarında oynayabilecek.
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Kent artık ligde yok!
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