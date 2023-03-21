Kırmızı alarm!

Fenerbahçe,Sevilla maçında gözyaşlarıyla oyundan çıkan Batshuayi'den gelenhaberine alışmaya çalışan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında Enner Valencia ve Joshua King'i de kaybetti. İki penaltı ile 3-1'lik Alanya galibiyetinde başrolü oynayan, bu sezon 25 gole imza atanAynı maçta takımın bir diğer forvetikulüp tarafından açıklandı.Alanya karşılaşmasında sakatlanan üç oyuncu da Beşiktaş derbisine yetişemeyecek. Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elindeValencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.