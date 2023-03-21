Kırmızı alarm!

Forvet hattı çöktü… Daha Batshuayi’nin şokunu atlatamayan sarı-lacivertlilere bu kez de Valencia ve King’den kötü haber geldi. Elde, uzun süren sakatlıktan yeni çıkan Pedro ile Serdar Dursun kaldı
Fenerbahçe, Alanya maçınıkazandı amamilli ara sonrasıoynayacağı Beşiktaşderbisi öncesi ağırhasar aldı… Sevilla maçında gözyaşlarıyla oyundan çıkan Batshuayi'den gelen 'yaklaşık4 hafta sahalardan uzak kalacak' haberine alışmaya çalışan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında Enner Valencia ve Joshua King'i de kaybetti. İki penaltı ile 3-1'lik Alanya galibiyetinde başrolü oynayan, bu sezon 25 gole imza atan Valencia'nındiz travmasına bağlı içmenisküs yaralanmasıyaşadığı açıklanırken oyuncunun3-4 hafta sahalardanuzak kalması bekleniyor.
OOSTERWOLDE DE DEV MAÇTA YOK
Aynı maçta takımın bir diğer forveti Joshua King'in kas yaralanmasıyaşadığı, yeni transferOosterwolde'nin de aşil tendonundasorun olduğu kulüp tarafından açıklandı. King'in sahalaradönmesi 2, Oosterwolde'nin formasınakavuşmasının ise 4-5 haftayıbulacağı öğrenildi. Alanya karşılaşmasında sakatlanan üç oyuncu da Beşiktaş derbisine yetişemeyecek. Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elinde 4 aysonra sahalara dönen Pedro ile SerdarDursun kaldı.
MİLLİ GÖREVE GİDEMEDİ
Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.