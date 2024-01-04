Krunic tamam!

Fenerbahçe, Krunic'i sezon başında transfer etmek istemiş ancak maliyet engeline takılmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, vatandaşı Edin Dzeko'nun devreye girmesinin ardından sarılacivertli kulübün teklifini kabul etti.Önümüzdeki günlerde sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki'nin, Milan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.Milan'da son 6 maçta hiç süre almayan oyuncunun, Serie A ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi.FUTBOLA Sutjeska Foca'da başlayan Krunic, İtalya'da Verona, Empoli ve Milan formalarını giydi. Ön libero ile merkez orta saha mevkilerinde görev yapan oyuncu, kariyeri boyunca toplam 314 maçta 23 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Bosna Hersek Milli Takımı'nda 32 maçta 4 gol kaydetti.