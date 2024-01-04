Krunic tamam!

Boşnak oyuncu, vatandaşı Dzeko’nun devreye girmesiyle ikna edildi. Mario Branco ve Selahattin Baki ise Milan’ın istediği 4 milyon Euro’yu aşağı çekmek için masaya oturacak
Fenerbahçe, Krunic'i sezon başında transfer etmek istemiş ancak maliyet engeline takılmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, vatandaşı Edin Dzeko'nun devreye girmesinin ardından sarılacivertli kulübün teklifini kabul etti. Bu gelişmenin ardından gözler, 30yaşındaki orta sahanın kulübüMilan'a çevrildi.
TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR
Önümüzdeki günlerde sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki'nin, Milan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. İtalyan kulübü, 2019 yılında Empoli'den8.6 milyon Euro'ya aldığı Krunic'in fiyatını 4milyon Euro olarak belirledi. Milan'da son 6 maçta hiç süre almayan oyuncunun, Serie A ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi.
KİMDİR?
FUTBOLA Sutjeska Foca'da başlayan Krunic, İtalya'da Verona, Empoli ve Milan formalarını giydi. Ön libero ile merkez orta saha mevkilerinde görev yapan oyuncu, kariyeri boyunca toplam 314 maçta 23 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Bosna Hersek Milli Takımı'nda 32 maçta 4 gol kaydetti.